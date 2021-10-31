«قمة العشرين» تضع التزامات بشأن الحياد الكربوني وحصر الاحترار المناخي

تعهد زعماء أكبر اقتصاديات العالم، بالالتزام بحل وسط، اليوم، للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن أو بالقرب منه، أثناء ختام قمة استغرقت يومين، تعد بمثابة تمهيد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في جلاسكو باسكتلندا.

كما توصل قادة دول مجموعة العشرين، إلى اتفاق بشأن حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وفقا لمسودة البيان الختامي الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية

وأضاف قادة مجوعة العشرين، أن الحفاظ على هدف 1.5 درجة تحت السيطرة، يتطلب إجراءات والتزامات كبيرة وفعالة من كل البلدان.

وبحسب البيان الختامي، اتفق قادة المجموعة كذلك على إنهاء التمويل الحكومي، لتوليد الطاقة بالفحم، لكنهم لم يحددوا موعدا مستهدفا لوقف تدريجي لاستخدام الفحم، في توليد الطاقة، في إشارة واضحة لصالح الدول التي تعتمد على الفحم، ومنها الصين والهند، وفي ضربة لبريطانيا التي كانت تأمل في المزيد من الالتزامات في هذا الشأن، قبل مؤتمر جلاسكو وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

تنتج مجموعة الدول العشرين، أكثر من ثلاثة أرباع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم.

دول مجموعة العشرين تنتج أكثر من ثلاثة أرباع غازات الاحتباس الحراري

وكانت الدولة المضيفة إيطاليا، تسعى للوصول الى أهداف كبيرة بشأن سبل خفض الانبعاثات مع مساعدة الدول الفقيرة، على التعامل مع تأثير ارتفاع درجات الحرارة.

وفق البيان الختامي أيضا، أكدت المجموعة مجددا، الالتزامات السابقة للدول الغنية، بتخصيص 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع تغير المناخ، وبزيادة التمويل لتحقيق هذا الهدف.

ظلت نقطة الخلاف القائمة، هي الموعد النهائي للوصول إلى الحياد الكربوني، أو صافي انبعاثات صفر، الذي يعني تحقيق توازن بين غازات الدفيئة المضافة إلى الغلاف الجوي وإزالتها منه.

كانت إيطاليا، أقرت قبل القمة بأن بإمكانها فقط تأمين التزامات للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية «بحلول منتصف القرن»، بدلا من عام محدد.

وجاءت في البيان الختامي أيضا، تصريحات لقادة المجموعة، بأنهم سيعجلون من إجراءاتهم من خلال التخفيف والتكيف والتمويل، مع الاعتراف بأهمية تحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة أو حيادية الكربون، بحلول منتصف القرن أو نحو ذلك.