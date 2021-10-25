وزير الري: ثلث دلتا النيل معرض للغرق بسبب التغيرات المناخية

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن أكثر من ثلث دلتا نهر النيل في مصر معرض للغرق، بسبب التغيرات المناخية التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة.

وأضاف عبد العاطي، خلال مشاركته في جلسة عرض ومناقشة مشروع التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل، اليوم، ضمن فاعليات اليوم الثاني في أسبوع القاهرة للمياه، أن من تأثيرات التغيرات المناخية أيضا، تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، الأمر الذي يزيد من ملوحتها.

وأكد عبدالعاطي، أن صندوق المناخ الأخضر الدولي، قدم منحة لمصر لمواجهة هذه الآثار، قدرها 32 مليون دولار، التي تعد أكبر منحة حصلت عليها تنفيذ أعمال الحماية لمحافظات شمال الدلتا، لافتا إلى أنه ليس مبلغا كبيرا لمواجهة آثار التغيرات المناخيه، لكن لا يمكن أن يوصف بالقليل.

وأوضح الوزير، أن هناك مشروعات يجري تنفيذها على سواحل مصر الشمالية لحماية الشواطئ، للحد من ارتفاع سطح البحر، وبالتالي حماية الدلتا من الغرق في خمس محافظات، تشمل (بوسعيد- دمياط- الدقهلية- كفر الشيخ- البحيرة)، بأجمالى طول يصل إلى 70 كم، كما جرى وضع خطة رصد وطني وإنذار مبكر، مرتبط بعناصر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر.

وأضاف أن المنشآت التي سينفذها المشروع من خلال الهيئة العامة لحماية الشواطئ، ستوفر الحماية للأراضي المنخفضة في دلتا نهر النيل، من تمدد البحر أثناء النوات والعواصف الحادة.

كما أن المشروع سيوفر الدعم الفني اللازم، لإعداد خطة متكاملة لإدارة الموارد الساحلية بالساحل الشمالي، بالتنسيق مع وزارة البيئة، وبالتشاور مع كل الجهات المعنية بالمناطق الساحلية، لتجنب أخطار ارتفاع منسوب سطح البحر.

وأشار وزير الري، إلى أن جزءً من المشروع، يعتمد على دراسة للوزارة لتنمية الساحل الشمالي بالكامل، وكذلك حماية المناطق المنخفضة المعرضة للغرق، بسبب التغيرات المناخية.