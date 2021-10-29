الأرصاد: تقلبات جوية عنيفة وحرجة بسبب التغيرات المناخية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المُبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ التغيرات المناخية أثرت على مصر، متابعًا: «لاحظنا حالات من التقلبات الجوية الكبيرة في الفصول، ففصل الصيف المنتهي منذ شهر تقريبا تجاوزت درجات الحرارة فيه المعدلات أكثر من مرة».

درجة الحرارة في صيف 2021 سجلت 43

وأضاف «شاهين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، أنَّ معدلات درجات الحرارة في فصل الصيف بالقاهرة كانت سابقا ما بين 36 لـ 38 درجة، لكن خلال صيف هذا العام ارتفعت إلى 43 درجة، وهذا لم يحدث إلا في فصل الربيع، كما أن درجات الحرارة في باقي المحافظات أعلى من المعدلات.

فصل الربيع شهد تقلبات جوية عنيفة وحرجة

وأشار إلى أن فصل الربيع شهد حالات عنيفة من التقلبات الجوية والظواهر الجوية الحرجة، ولاسيما ما شهدته مصر في مارس 2020، إذ كانت الظواهر الجوية عنيفة مع التغيرات المناخية، مثل السحب الرعدية حيث كانت لها تأثير قوي، إضافة لسقوط أمطار بمعدلات قوية.

القاهرة شهدت منذ أيام عواصف رعدية

وأوضح مدير عام التنبؤات والإنذار المُبكر بهيئة الأرصاد الجوية أن القاهرة ومناطق بالدلتا شهدت منذ أيام عواصف رعدية تسببت في حالة من الذعر لكثير من المواطنين بالرغم أن الأمطار المصاحبة لها كانت خفيفة.

حالة من عدم الاستقرار مستمرة إلى يوم الأحد المقبل

وتابع: «الأحوال الجوية في فصل الخريف متغيرة نظرا لطبيعته وطبقا للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم، ولا يوجد استقرار على الخرائط، ونجد مع كل مستجدات مع الخرائط بها تغيرات، لذلك يجرى الإعلان عن تفاصيل الطقس بحد أقصى يوم أو يومين»، لافتا إلى أن حالة من عدم الاستقرار مستمرة إلى يوم الأحد المقبل.