مقتل شبيه بيج رامي أثناء تدخله لفض مشاجرة بالسويس: مات بطعنة «صور»

لقي شاب يُدعى عيد محمد عوض، مصرعه بطعنة في الصدر، خلال تدخله لفض مشاجرة داخل قرية سياحية شهيرة ببورتو السخنة، إذ كان يعمل بها ضمن أفراد الأمن بها منذ عدة سنوات، وعُرف المجني عليه بلقب «شبيه بيج رامي» نظرا لقوة بنيانه، واهتمامه بممارسة رياضة كمال الأجسام، فيما أمرت جهات التحقيق بدفن جثته، بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي بالتشريح لبيان سبب وكيفية الوفاة.

مشاجرة مع زميله

التحريات التي جرت عن الحادث، أكدت أن 3 متهمين يعملون في مجال تركيب وإصلاح أعطال الكهرباء، تشاجروا مع زميل المجني عليه الذي يعمل في مجال الإنقاذ بأحد حمامات السباحة، بينما كان يحمل أحدهم سكينا، وحين احتدم النقاش بينهم، عاجل أحدهم بطعن زميل المجني عليه، فحاول الأخير إنقاذه، لتستقر الطعنة في صدره، ويلقى مصرعه في الحال متأثرا بجراحه.

مصاب آخر

وأكدت التحريات والتحقيقات أن عامل أمن آخر، حاول انقاذ «عيد» بعد تلقيه الضربة وإسعافه، فتلقى طعنة في الرقبة، ليصاب على الفور بجرح قطعي، ونُقل إلى المستشفى في حالة خطرة.

جهات التحقيق

ونقلت جثة «شبيه بيج رامي» والمصاب الآخر إلى المستشفى، إذ أُودع الأول بالثلاجة، بينما خضع الثاني لجراحة عاجلة في محاولة لإسعافه ووقف نزيف الدم، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى جهات التحقيق، التي أمرت بتشريح جثة «عيد» لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات المشاجرة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية في السويس، من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.