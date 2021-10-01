مصرع شابين بجرعتي مخدرات في القاهرة الجديدة.. فصلت بينهما 30 دقيقة

لفظ شابان أنفاسهما الأخيرة، في منطقتي التجمع الأول والخامس، إثر تعاطيهما لجرعتي مخدرات زائدتين، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتيهما لسماع أقوالهما حول الواقعة.

البلاغ الأول

وفي البداية، تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يُدعى «صلاح الدين. أ» في العقد الثالث من عمره، ومقيم بمنطقة التجمع الأول، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات، وتبين العثور على آثار تعاطي لمخدر الهيروين بواسطة السرنجات، وباستدعاء أسرته أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأرجعوا سبب الوفاة بسبب إدمانه مخدر الهيروين.

البلاغ الثاني

وبعد مرور 30 دقيقة، تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا ثانيا، بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد. إ. ت» في العقد الثالث من عمره، ومقيم بمنطقة التجمع الخامس، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات، كما تبين العثور على آثار حقن مخدرات في الذراعين، وبسؤال أسرته لم تتهم أحدا بالتسبب في وفاته، وأرجعوا سبب الوفاة لإدمانه الهيروين، وتم تحرير محضرين منفصلين بالواقعتين، وإرسالهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.