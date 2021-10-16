بنك القاهرة يعقد اجتماعاً بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة استراتيجيته التوسعية 2022/2024

عقد بنك القاهرة اجتماعاً موسعاً بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة استراتيجيته الطموحة للسنوات الثلاث المقبلة 2022/2024 ليواصل خلالها البنك استكمال مسيرة حافلة من الإنجازات حققها البنك منذ تطبيق خطته التوسعية بداية عام 2018.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: «حريصون على تطبيق خطتنا التوسعية بخطى راسخة لتحقيق مزيد من الإنجازات التى تليق بحجم ومكانة بنك القاهرة بالسوق المصرفية المصرية».

وأوضح أن استراتيجية البنك ترتكز على تعزيز دوره الرائد فى تمويل جميع القطاعات الاقتصادية من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتجزئة المصرفية، بجانب دور البنك لدعم منظومة التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى وضم شرائح عملاء جدد من خلال التطوير المستمر لباقة المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التى يطرحها البنك لعملائه، وفى مقدمتها المنتجات والخدمات الرقمية، والعمل على تحديثها باستمرار لسهولة الحصول على الخدمات بكفاءة عالية فى وقت قصير.

وتابع «فايد» أن الاستثمار فى العنصر البشرى يأتى على قائمة أولويات خطة العمل بالبنك باعتباره الثروة الحقيقية التى يمتلكها البنك من خلال التدريب وبناء القدرات، وذلك من خلال زيادة موازنة التدريب بشكل مستمر والتى ارتفعت من 0.5% فى 2017 إلى نحو 3%، بالإضافة إلى إعادة صياغة أسس وأساليب التقييم والإثابة، مع الحرص على توفير بيئة عمل جيدة.

وأكد حرص البنك على الاهتمام بتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يتواكب مع منظومة التحول الرقمى والشمول المالى بداية من تطوير النظام الآلى الأساسى للبنك Core Banking system، والاستعانة بخبرات مميزة لتقديم خدمات ومنتجات رقمية مبتكرة للعملاء.

كما أضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن رؤى وسياسات العمل بالبنك تستهدف الاستمرار فى خطة تطوير وافتتاح الفروع بالهوية المستحدثة، والتوسع فى ماكينات الصراف الآلى، وغيرها من آليات العمل المتنوعة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لقاعدة عملاء البنك بمختلف أنحاء الجمهورية، موضحاً أن استراتيجية التطوير المتكاملة للبنك قوامها الأساسى هو الابتكار والعزيمة والإصرار لاستكمال مسيرة الإنجازات والنتائج المقدمة التى حققها البنك حاملاً شعار «فرص بلا حدود».