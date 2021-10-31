أستاذ اقتصاديات الصحة: العالم سيشهد أوبئة أخرى بعد كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن العالم يشهد كل فترة وباءً معينًا مثلما شهد وباء الإيدز والملاريا وفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، كما أن العالم سوف يشهد أوبئة أخرى فيما بعد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تصريحات منظمة الصحة العالمية عن حتمية ظهور فيروس جديد صيغته جديدة لكنه يتردد من المنظمة منذ أكثر من عام، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلام هوانم»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

تطوير اللقاحات ليس بالقدر الذي يجعل العالم مستعد لمواجهة كارثة

وأضاف «عنان»، أن تصريح منظمة الصحة العالمية بمثابة تحذير لحكومات الدول للاستعداد والاهتمام بالبحث العلمي وليس تحذيرا من فيروس بعينه، خاصة أن دول العالم تُعاني منذ عامين من أزمة فيروس كورونا، موضحًا أن تطوير اللقاحات والأدوية ليس بالقدر الذي يجعل العالم مستعدا لمواجهة كارثة، ونحتاج أن تنفق الحكومات على البحث العلمي لسرعة انتاج لقاحات لمواجهة أي كارثة، فاللقاحات بشكل عام تقلل انتشار الفيروس.

فاعلية اللقاحات أصبحت أقل في ظل انتشار متحور دلتا ودلتا بلس

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن تصريح المنظمة موجه لمجموعة العشرين وليس لجموع الشعوب، وهو مناسب لمخاطبة أكبر عشرين دولة في العالم حتى يلتزموا بالاتفاقيات التي لم يلتزموا بها خلال جائحة كورونا وضرورة الانفاق على البحث العلمي أكثر، وكان لا بد من أن يكون التصريح بلهجة تحذيرية، مشيرًا إلى أن فعالية اللقاحات أصبحت أقل في ظل انتشار متحور دلتا ودلتا بلس، فاللقاحات تحمي من الفيروس الأصلي ومن تحوراته، مناشدًا المواطنين بسرعة التوجه للحصول على لقاح كورونا لمنع تدهور حالتهم الصحية حال الإصابة بكورونا.