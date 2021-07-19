إسلام عنان: الموجة الرابعة في نهاية سبتمبر وتستمر شهرين ونصف

قال الدكتور إسلام عنان، خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد انتهت، ولذلك انخفض اهتمام المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، محذرًا من «الأمان الزائف» الذي يحدث للناس في فترة الأعياد، خاصة أن نسبة اللقاحات في مصر نحو 5%، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

الموجة الرابعة

وأضاف «عنان»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، الاثنين: «توجد تحورات تحدث في العالم، ورغم أننا حتى الآن لم نرصد وجود متحور دلتا في مصر، إلا أنه يمكن أن يكون موجودًا في يوم وليلة، وهذا حدث في العالم كله»، موضحًا أن الإصابات سوف تستمر في الانخفاض حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل قبل بداية الموجة الرابعة، والتي من المقرر أن تستمر لمدة شهرين ونصف.

وتابع خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنه يجب الالتزام بالإجراءات لكي تكون الموجة الرابعة خفيفة، ونعلن تحييد المرض، مشيرًا إلى أن التحور لا يظهر في الأعراض ولكن في عدد الإصابات، وعلى سبيل المثال الأعراض الموجودة في متحور دلتا ودلتا بلس، هي نفس الأعراض الموجودة في التحورات السابقة، ولكن هناك تخوف على النظام الصحي لأن عدد الإصابات يكون كبيرًا الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عدد الذين يحتاجون إلى رعاية مركزة.

الخوف من ظهور متحور خامس

وشدد على أن المنظمات الدولية تخشى ظهور متحور خامس مع بطء التطعيم، في ظل عدم التزام الشعوب بالإجراءات الاحترازية.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية في العيد

ووجه عددًا من النصائح إلى الأسر المصرية خلال فترة عيد الأضحى، وهي الحفاظ على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وعدم الاختلاط بين كبار السن وصغار السن، لأن الصغار لا تظهر عليهم الأعراض وقد ينقلون المرض إلى كبار السن، مشيرًا إلى أنه في حالة الحصول على اللقاح، فإن فرصة الإصابة تكون أقل، وتصل الخطورة إلى 5% فقط.

كما نصح أيضا بعدم التعرض المباشر للشمس، لكي لا يصاب الإنسان بضربة شمس، وتظهر عليه أعراض مثل ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يجعل الأطباء يشكون في إصابته بفيروس كورونا.