إسلام عنان: مصر ستدخل الموجة الرابعة لكورونا خلال 30 يومًا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الوباء وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر تسابق الزمن في تطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين بلقاح فيروس كورونا، وذلك بعدما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، دخول مصر الموجة الرابعة من الفيروس في غضون 30 يومًا كحد أقصي.

عنان: حتى الآن فيه 2.4% فقط من المواطنين أخدوا جرعتين اللقاح

وأضاف «عنان»، خلال مداخلة له عبر «زووم» ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن الوزارة تقوم بتلقيح 112 ألف شخص خلال يومين، وهو الأمر الذي يجب زيادته حتى ندخل الموجة الرابعة من الفيروس بعد تطعيم أكبر فئة من المواطنين، «حتى الآن فيه 2.4% فقط من المواطنين أخدوا جرعتين اللقاح، ولازم نوصل للموجة الرابعة بـ5% من المطعمين بالجرعتين كحد أدنى».

عنان: لازم نكون مستعدين للموجه الرابعة

وأوضح أنه يجب على وزارة الصحة زيادة عدد المطعمين يوميا ليصل لـ500 ألف في اليوم الواحد، وفي حال حدث ذلك، ستنجح الدولة في تطعيم أكثر من 10% من المواطنين باللقاح ما يقلل فرص الإصابة بالفيروس والأعراض الخطيرة جراء الإصابة به، «لازم نكون مستعدين للموجة الرابعة».

عنان: حتى الآن لم يتم رصد تحور دلتا الجديد في مصر

ولفت إلى أن الحكومة تسعي إلى تنويع مصادر اللقاح للمواطنين، كما يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، «كل توقعات دول العالم حول الموجة الرابعة ستكون من متحور دلتا الجديد، وده موجود في العالم كله، وحتى الآن لم يتم رصده في تسلسل التحليل الجيني في مصر، ولكن وفي خلال 24 ساعة دلتا ممكن يكون موجود في مصر».

عنان: كل التطعيمات تستطيع مواجهة تحور دلتا الجديد

وأكد أن كل التطعيمات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية جميعها فعالة ضد تحور دلتا الجديد، ولكن ما تخشاه دول العالم هو التحور لما بعد تحور دلتا الجديد، «حتى الآن كل اللقاحات فعالة ضد الفيروس وتحوراته بنسب تصل لـ90%».

وتابع: «حتى لو زادت نسب الإصابات فلازم الدولة والمواطنين يساعدوها في تقليل نسب الوفيات وتقليل الضغط على المستشفيات من خلال اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس».