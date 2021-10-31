«الموسيقيين» تقرر إيقاف أحمد سعد عن الغناء «مستند»

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، اليوم، قرارا بإيقاف الفنان أحمد سعد لفترة مفتوحة؛ بسبب عدم سداده غرامة مالية قدرت له منذ عدة أسابيع.

إيقاف أحمد سعد عن الغناء بسبب غرامة مالية

وقالت النقابة في قرارها: «قررت نقابة المهن الموسيقية وقف المطرب أحمد سعد اعتبارا من اليوم 31 أكتوبر لعدم تنفيذه قرار النقابة بإلزامه بسداد غرامة مالية لمخالفته قراراتها ويتم رفع الإيقاف في حالة سداد الغرامة المقررة».

يذكر أن أحمد سعد كان قد تم إيقافه من قبل النقابة بسبب قيامه بالغناء مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش في وقت كان مؤدي المهرجانات ممنوعين بقرار من النقابة.

أغنية ع الدوغري لأحمد سعد ومصطفى حجاج

واحتفل المطرب أحمد سعد، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بنجاح كليبه الجديد «ع الدوغري» بمشاركة المطرب مصطفى حجاج.

وعلق سعد: «الحمد لله كراسينا مِلك، ومش إيجار، أغنية ع الدوغري أول 5 أيام تعدى المليون، وتريند 1، الحمد لله، والسبب توفيق ربنا بحبكم».

وطرحت شركة «مزيكا» بالتعاون مع «NJ Music Production»، كليب ع الدوغري على «يوتيوب» وهو من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، وإلهامي دهيمة.

وتقول كلمات الأغنية

إحنا بننحت في الصخر وإيدينا ماتوجعناش

وبنمشي ف عز الشمس والشمس ماتلسعناش

إحنا لو قولنا يا جري ضلنا مايحصلناش

عومان عدينا البحر والبحر ماغرقناش الخوف مايخوفناش..فابلاش تناطحنا بلاش

بنقفل عداد من غير مانقلب نور ولا ندي فلاش.

ع الدوغري وكفاءة.. سايقين الدنيا سواقة وبنجري ومابنهداش.