زوج في دعوى نشوز: «مضيعة كل فلوسي على البراندات.. وطردتني من البيت»

لجأ رجل إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة؛ لإقامة دعوى نشوز ضد زوجته، التي تبدد أمواله على الملابس الفاخرة، والكماليات، لتواكب آخر صيحات الموضة، على حد وصفه، كما طردته من منزل الزوجية بعد اعتراضه على تصرفاتها.

وأضاف الزوج في دعواه أمام قاضي محكمة الأسرة، أنه تزوج منها بعد فترة خطبة، أظهر كل منهما حبه للآخر، واستمرت لمدة عامين، وكان حريصا على توفير كل سبل الراحة لها.

وأوضح أن الزوجة حولت منزل الزوجية إلى استراحة لها، تأتي إليه حين ترغب وتقضي أغلب أيام الأسبوع في منزل أهلها تارة وفي السفر مع صديقتها والتسوق تارة أخرى؛ مهددة إياه بالطلاق في كل مرة يعترض على حجم المصروفات التي تنفقها على الكماليات.

20 ألف جنيه ملابس

وتابع الزوج في حديثه أمام القاضي: «بتصرف أكتر من 20 ألف في الشهر، طلبت أكتر من مرة أنها تبطل بذخ عشان نضمن لابننا حياة كريمة ونأمن مستقبله، بدل ما تضيع الفلوس كلها على الملابس والإكسسوارات، عشان تعيش زي صحابها، وحذرتها من كتر خروجاتها وأن تهتم بالطفل بدل المربية، لكنها رفضت وسابت المنزل راحت عند أمها».

طرد الزوج من المنزل

وأشار إلى أن زوجته وصفته بالبخيل أمام أسرتها لمجرد أن طلب منها تخفيض نفقاتها الشخصية، والتوقف عن عيش حياتها بهذه الطريقة، وتعيش حياة تتناسب مع كونها أم وزوجة مسؤولة عن منزل، مؤكدا أنها عادت للمنزل وهي تنوي طلب الطلاق، فوقع بينهما خلاف، طردته على إثره من المنزل.

طلب تمكين

وأنهى الزوج حديثه بقوله إنه لجأ لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد مرور 4 سنوات من زواجه، لتقديم دعوى نشوز ضد زوجته، بسبب ما فعلته، وطالب فيها بتمكينه من منزل الزوجية بعد طرده منه، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة.