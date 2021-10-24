زوج يقيم دعوى نشوز ضد زوجته: أجهضت نفسها عشان متتربطش بطفل معايا

«أجهضت جنينها بسبب عدم رغبتها في العيش معي».. بهذه الكلمات بدأ الشاب الثلاثيني، حديثه أمام القاضي بمحكمة الأسرة، ليشرح سبب إقامته دعوى النشوز ضد زوجته، بعد زواج دام 15 شهرا، وبعد أن علم أنها أجهضت نفسها عند طبيبة بسبب خلافات سابقة بينهما طلبت على أثرها الطلاق.

زواج عن حب

اعتقد الشاب الثلاثيني أنه سيعيش حياة هادئة مع الفتاة التي اختارها بنفسه، بعد محاولات والدته تزويجه من إحدى فتيات العائلة، وقال الزوج: «بعد أن انتهيت من دراستي الجامعية حصلت على وظيفة في إحدى الشركات الأجنبية، وحينها تعرفت على صديقتي بالعمل، وأعجبت بيها وذهبت لخطبتها، لاعتقد أنني سأعيش في نعيم دائم معها».

وتابع الزوج حديثه، بقوله «بعد الزواج بدأت المشكلات فكنت قادرا على تفهم معظمها، بسبب أننا انتقلنا للعيش حديثاً، لكنها لم تتفهم ذلك فكانت تذهب لمنزل والديها غاضبة بحجة عدم اتفاقنا، فذهبت لأشكيها لوالدها، ولكي أعيدها للمنزل، لكنها رفضت بحجة أنها مريضة، ووعدتني أنها ستعود حال شفائها».

ضربها فهددته بدعوى خلع

وتابع: «بعد أيام عادت للمنزل مرة أخرى، وبعد فترة علمت بحملها لكنها لم تكن سعيدة بالحمل مثلي، وزادت المشكلات، وافتعلت شجاراً كبيراً، فقمت بضربها لكن لم أحدث بها أي إصابات، فذهبت لمنزل أهلها طالبة الطلاق في الشهر الثاني لحملها، فرفضت الفكرة، واعتبرتها مشكلة عادية وأنها ستهدأ بعد فتره وتعود للمنزل، لكنها هددتني بإقامة دعوى خلع، وملاحقتي بدعوى لأنني حاولت إجهاضها أثناء الضرب».

أجهضت الجنين

وأنهى الزوج سطور عريضة الدعوى، قائلاً: «منها لله نزلت الطفل علشان تنتقم مني لسبب تافه، معندهاش رحمة ولا قلب، كان في ألف طريقة تتعامل بيها مع المشكلة»، مضيفا «بعد أن رفضت طلاقها في بداية الحمل، لأحافظ على استقرار عائلي للطفل، أتفاجأ بإهمالها بصحتها وعدم التواصل مع الطبيبة المختصة باستمرار، وعرفت بالصدفة أنها بدلت الطبيبة بأخرى عن طريق والدتها، وبعدها بأسابيع علمت بإجهاضها وطرح أسباب كاذبة مثل أن الجنين لم يكن بصحة جيدة».

انتهت شهادة الزوج أمام المحكمة بأنه على استعداد لتطليق زوجته، بعد ما يتم التنازل عن كامل حقوقها، لأنه لا يود العيش معها مرة ثانية بسبب ما فعلته، وإقرار ذلك أمام القاضي، ومازالت منظورة أمام محكمة الأسرة، وتم حجزها للحكم فيها، الشهر المقبل.