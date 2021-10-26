موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2021.. تبدأ الاثنين

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2021، لنحو 10 ملايين و644 ألف مواطن، بدءًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 1 نوفمبر2021، حيث تحوِّل الهيئة القومية للتأمينات جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل موعد صرف المعاشات، استعدادًا لصرفها من ماكينات البنوك والبريد، وكذلك من خلال شركة منافذ شركة فوري.

استبدال «بطاقات صرف المعاشات القديمة» ببطاقة ذكية «ميزة»

أكد مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لـ«الوطن»، أن كل صاحب معاش يحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع صرف معاش شهر نوفمبر 2021 من أي ماكينة صراف آلي، بدءا من الاثنين الموافق 1 نوفمبر 2021، مشيرا إلى أنه يتم العمل على «تفعيل كارت ميزة» من خلال استبدال «بطاقات صرف المعاشات القديمة» البلاستيكية ببطاقة ذكية عالية التأمين «ميزة».

إتاحة صرف المعاش وتحويله لمن يرغب على التليفون المحمول

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات، تزامنا مع إعلان موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2021، أنه تم تفعيل العمل بنظام المحافظ الإلكترونية منذ عدة شهور، مشيرة إلى أنه تم إتاحة صرف المعاش وتحويله لمن يرغب على التليفون المحمول من خلال المحافظ الإلكترونية، بإجراءات سهلة وميسرة، حيث يتوجه المواطن إلى إحدى شركات التليفون المحمول لمرة واحدة فقط بطلب لفتح المحفظة الإلكترونية، وباقي إجراءات التحويل تتم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركات المحمول، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

زيادة المعاشات يوليو 2022

وكشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد الزيادة الجديدة لـ أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مؤكدة أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، نص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو، بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، لتصبح الزيادة المقررة فى يوليو المقبل 2022.