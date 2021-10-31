مصرع وإصابة 13 شخصا من مليشيات الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني بتعز

أعلن مصدر عسكري يمني، اليوم الأحد، مقتل 7 من عناصر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وإصابة 6 آخرين، في مواجهات مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية غرب مدينة تعز.

الجيش اليمني يهاجم مواقع المليشيات بتعز

وقال المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية هاجمت مواقع المليشيات في مناطق حذران والصباحي، وأسفرت المواجهات عن مقتل 7 من عناصر المليشيات بينهم القائد الميداني «أبو علي الريمي» قائد المليشيات بمفرق شرعب، وإصابة 6 آخرين.

احتراق طقم عسكري للمليشيات

وأشار المصدر إلى احتراق طقم عسكري للمليشيات يحمل ذخائر بنيران الجيش اليمنين ولا تزال المواجهات مستمرة في اليمن.