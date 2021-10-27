التفاصيل الكاملة لأزمة تصريحات جورج قرداحي بشأن اليمن: لم أقصد الإساءة

أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس الثلاثاء، عن رفضه تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني الحالي جورج قرداحي بشأن اليمن، قبل توليه منصبه بعدة أسابيع.

وقال «ميقاتي» في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام: «بخصوص كلام وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي يتداوله البعض ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة أسابيع، فهو كلام مرفوض، ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقًا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديدًا الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي».

ميقاتي: حكومة لبنان حريصة على نسج أفضل العلاقات مع السعودية

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني في بيانه، إنَّ: «رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى، فاقتضى التوضيح».

وأكّد البيان أنَّ «رئيس الوزراء يعلن تمسك لبنان بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة بشكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة».

من جهته، أصدَر وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، توجيهات للسفير اليمني في بيروت، بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار بشأن تصريحات قرداحي.

وقال بن مبارك، إنّ هذه التصريحات تعد خروجًا عن الموقف اللبناني الواضح تجاه ‫اليمن وإدانته للانقلاب الحوثي ودعمه لكافة القرارات العربية والأممية ذات الصلة.

فيما قال جورج قرداحي، إنَّه لم يقصد بأي شكل من الأشكال الإساءة إلى السعودية والإمارات، قائلا إنه يكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء، وفق بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.

الحجرف: تصريحات قرداحي تعكس فهما قاصرا وقراءة سطحية

كما عبّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، الأربعاء، عن رفضه التام جملة وتفصيلًا لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والتي قال إنَّها تعكس فهماً قاصرا وقراءة سطحية للأحداث في اليمن.

واستنكر الأمين العام تعرض الوزير اللبناني لكلا من المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال حديثه متهماً إياهم بالاعتداء على اليمن، في الوقت الذي يعمل التحالف العربي لدعم الشرعية على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية في سبتمبر 2014.

وطالب الأمين العام وزير الإعلام اللبناني، بالرجوع إلى الحقائق التاريخية وقراءة تسلسلها ليتضح له حجم الدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية للشعب اليمني في كل المجالات والميادين، وذلك بهدف الوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.