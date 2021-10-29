870 ألف مواطن تلقوا لقاح فيروس كورونا بالمنوفية

أكد مصدر مسؤول بصحة المنوفية، ارتقاع اعداد متلقي لقاح فيروس كورونا في محافظة المنوفية بشكل كبير مع استمرار العمل في جميع مراكز اللقاحات الثابته والبالغ عددها 55 مركزا على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، والمراكز المتحركة التي تجوب جميع قري محافظة المنوفية لغير المسلجين بموقع وزارة الصحة، وكذلك الجهات الحكومية في المحافظة .

أعداد متلقي لقاح فيروس كورونا في المنوفية

وأضاف مصدر بمديرية الصحة لـ«الوطن»، أن إجمالي من تلقى لقاح فيروس كورونا 870 ألف مواطن من أبناء محافظة المنوفية، في جميع مراكز اللقاح الثابته والمتحركة، مشيرا إلى تطعيم الطلاب في جامعتي السادات والمنوفية وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين في الجهات التعليمية، والموظفين في الجهات الحكومية المختلفة باللقاح.

مراكز اللقاح الثابته والمتحركة في محافظة المنوفية

وأوضح المصدر، أن التطعيم في المراكز الثابتة للقاح كورونا يكون بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة وتحديد موعد ومكان تلقي الجرعة ويتم الحصول عليها خلال 3 أيام من تلقي الرسالة، مضيفا أن المراكز المتنقلة تجوب جميع القرى في مراكز المحافظة لتطعيم المواطنين الذين لم يقوموا بالتسجيل على موقع الوزاره للحصول على اللقاح .

قوافل طبية بالقرى الاكثر احتياجا في المنوفية

على صعيد مختلف، تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية تنظيم القوافل الطبية المجانية بالقرى ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم تدشين قافلة طبية في قرية كفر البرانيه بمركز أشمون والكشف على 1950 مريضا، تحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وإشراف الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية .