أعراض فيروس كورونا 2021.. 7 أشياء عليك فعلها إذا ظهرت عليك

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» على فضائية «مصر الأولى»، أن مصر في المرحلة التصاعدية للموجة الرابعة من فيروس كورونا، حيث أن هناك تصاعد في أعداد حالات الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أعراض فيروس كورونا 2021 وماذا تفعل في حال ظهورها.

أعراض فيروس كورونا 2021

- ارتفاع درجة الحرارة.

- السعال الشديد.

- الإصابة ببلغم مصاحب بكحة.

- صداع شديد.

- تكسير في العضلات.

- ألم في البطن.

- احمرار العين.

- إسهال.

- فقدان حاسة الشم والتذوق.

ماذا تفعل في حال ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا

إذا ظهرت عليك مؤشرات مرض فيروس كورونا، عليك اتباع التالي:

1- اتصل بطبيبك أو العيادة على الفور لطلب المشورة.

2- أخبر فريق الرعاية الصحية عن الأعراض التي تعاني منها، وعن احتمالية تعرضك للعدوى قبل الذهاب إلى موعدك الطبي.

3- اعزل نفسك سريعا عن باقي أفراد أسرتك.

4- تجنب مشاركة الأطباق وأكواب الشرب والمناشف وأغطية الفراش إذا ظهرت عليك الأعراض.

5- إذا كنت مريضًا فالزم منزلك، ولا تذهب للعمل أو المدرسة أو الجامعة، أو الأماكن العامة.

6- التزم بـ«بروتوكول العلاج» الذي كتبه لك الطبيب، مع ضرورة الحفاظ على شرب السوائل وتناول السلطة والأطعمة المليئة بفيتامين سي.

7- إذا استمرت الأعراض ولم تتوقف، ووجدت صعوبة في التنفس، عليك الذهاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة بها.

وكانت وزارة الصحة، قد طمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن لقاحات كورونا، قائلة إن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للقلق أو الخوف.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح.