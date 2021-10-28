هيثم شاكر يعلن خوضه تجربة التمثيل لأول مرة: أحضر لمسلسل جديد

علق المطرب الشاب هيثم شاكر، على عدم توجيه دعوة له للغناء في مسرح دار الأوبرا المصرية أو بمهرجان الموسيقى العربية، قائلا: «لا أعرف السبب، أنا لم أدعَ مطلقا لهما».

وتابع «شاكر» في تصريحات لـ«الوطن»: «من يسأل عن ذلك الأمر هم المسؤولون في دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقى العربية، وليس أنا».

هيثم شاكر: مصر تستحق مهرجان موسيقى أكبر

وأضاف هيثم شاكر: «مصر دولة عريقة وفنها كبير للغاية وتستحق أن يوجد بها مهرجان موسيقى كبير أكبر من مهرجان الموسيقى العربية، وأن هذا المهرجان لا يعني إلغاء مهرجان الموسيقى العربية؛ ولكن يكون معه لأن المواهب الغنائية بمصر كبيرة وتستحق ذلك الأمر».

وعن أغنية «صاحب الجمال» التي طرحها مؤخرًا على «يوتيوب» أوضح أنه سعيد بردود الفعل التي استقبلها على الأغنية وعن علاقتها بأغنية أحمد عدوية فرد قائلا: «أحب عدوية للغاية ولكنها تشابه أسماء فقط ليس أكثر»، وأنهم فكروا في تغيير اسمها ولكنهم وجدوا أن اسم «صاحب الجمال» الأنسب لها.

هيثم شاكر يخوض التمثيل بمسلسل جديد

وعن خوضه التمثيل في الفترة المقبلة، قال هيثم شاكر إنه يحضر لمسلسل جديدة سيكون بعد السباق الرمضاني على أحد المنصات، ويقوم حاليا على إعداده مع المؤلف محمد عبد المعطي.