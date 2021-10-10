هيثم شاكر يطرح أغنية «صاحب الجمال» (فيديو)

طرح الفنان هيثم شاكر أغنيته الجديدة «صاحب الجمال»، عبر قناته على موقع «يوتيوب» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، مكس وماستر هاني محروس، ومنتج منفذ فادي صبحي.

«صاحب الجمال» من كلمات وألحان عزيز الشافعي

وقرر الفنان هيثم شاكر طرح عدة أغنيات كل فترة بشكل منفرد «سينجل»، حيث طرح من قبل «مش عادية» و«واقف على تكة» وكليهما من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى وسام عبدالمنعم، وأغنية «كل الأعذار كدابة» من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر شريف مكاوي.

وتقول كلمات الأغنية: «كل الأعذار كدابة.. بس إحنا اللي بنتغابى.. آه يا عيني علينا غلابة.. بنصدق يا حول الله.. حاجة مش محتاجة نباهة.. لا هو لغز ده ولا دي متاهة.. اللي بيحب يتباهى بحبيبه ويفضل يتباهى».

آخر أعمال هيثم شاكر مسلسل «حب عمري»

يذكر أن آخر أعمال هيثم شاكر كان مسلسل «حب عمري»، تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبد ‏العزيز حشاد، بطولة سهر الصايغ ومنة ‏فضالى ومي القاضي وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني ‏كمال وديانا هاشم وسامح الصريطي وتامر فرج وعدد آخر ‏من الفنانين، واستطاع المسلسل أن يحقق نجاحاً كبيراً.

كان هيثم شاكر قد اصيب بفيروس كورونا مع بداية العام الجاري وكتب هيثم شاكر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله إيجابي كورونا.. دعواتكم».