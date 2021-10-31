«التنمية المحلية» تحذر: مدن ساحلية كاملة معرضة للاختفاء

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن ارتفاع مستوى البحر يعرض مدن ساحلية كاملة للاختفاء، مما يمثل خطرًا كبيرًا يهدد الجميع على كوكب الأرض، ويستلزم تكاتف جميع الدول والوصول إلى توصيات يجرى تنفيذها على أرض الواقع لتصحيح المسار، موضحًا أن قرار إنهاء تمديد حالة الطوارئ بعد استقرار الحالة الأمنية في البلاد، من شأنه الإسهام في جذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف «شعراوي» خلال احتفالية يوم المدن العالمي عبر «فيديوكونفراس»، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة «حياة كريمة» جرى اختيارهما ضمن أفضل الممارسات من قبل الأمم المتحدة، باعتبارهما تجربتين مهمتين، مشيرًا إلى فكرة إقامة مجالس استشارية في المحافظات من بين الشباب للمساعدة بأفكارهم الملهمة، باعتبارهم قادرين على وضع حلول لتداعيات التغيرات المناخية من توافر مياه وغذاء وخلافه، وتعزيز قدرة المدن على الصمود.

موقف صعب

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية احتفالية يوم المدن العالمي التى أقيمت في الأقصر على مدار يومين، وخاصة موضوعها «تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية»، الذي يهم ويمس دول العالم أجمع قائلا: «دول العالم فى موقف صعب الآن بسبب التغيرات المناخية».

احتفالية يوم المدن العالمي

ولفت «شعراوي» إلى مشاركة نحو 1200 مدينة فى احتفالية يوم المدن العالمي، منها مدن مصرية، مؤكدًا أن مصر ستسعى مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، لتطبيق توصيات الجلسات التي شهدتها الاحتفالية على مدار يومين.