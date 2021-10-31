وزير التنمية المحلية: قرار إلغاء الطوارئ تاريخي وتظهر آثاره قريبا

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، إن مصر مرت بظروف صعب خلالها جذب المستثمر أو إحداث تنمية، وبمجرد هدوء الحالة الأمنية، بدأت مصر خطوات كبيرة في التقدم والعمل والتنمية وهذا بفضل الأمان الموجود على أرض مصر.

وأشار شعراوي، خلال كلمته في مؤتمر اليوم العالمي للمدن، إلى أن مصر بإلغاء قانون الطوارئ تعلن أنها آمنة، وخالية من الإرهاب، وتمد يدها لكل الدول للتعاون، مشيرا إلى أن رفع حالة الطوارئ خطوة مهمة وقرار تاريخي منذ 44 عاما، ويكون له تأثير كبير على الوضع الاقتصادي والاستثمار العقاري والسياحي يظهر قريبا.

ولفت إلى وجود 1200 مدينة تحتفل باليوم العالمي للمدن، ودول كثيرة شاركت في مؤتمر الأقصر، مشيرا إلى أن مصر بصدد تنظيم المؤتمر في 2022، مشيرا إلى حرص مصر على التنمية الحضارية وهناك 20 مدينة ذكية، وجار العمل على رفع مستوى معيشة 58% من الشعب المصري من خلال برنامج تطوير الريف المصري.

التحديات المترتبة على الزيادة السكانية

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المدن المصرية تعرضت خلال العقود الأخيرة لكثير من التحديات المترتبة على زيادة السكان والهجرة من الريف إلى المدن ونتح عن تلك التحديات مشكلات عديدة؛ أولها ما يتعلق بالمناطق العشوائية وتنمية المناطق الأكثر احتياجا وتحسين جودة حياة المواطنين، لافتا إلى أن النمو العشوائي أحد أهم التحديات التي تواجه التنمية العمرانية.

وأكد أن تطوير العشوائيات لا يقتصر على توفير المسكن البديل، فتم فتح محاور وتوفير الخدمات من مدارس ومبان إدارية وصحية وأسواق ومساحات خضراء.