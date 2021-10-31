تفاصيل ثاني أيام «مؤتمر المدن العالمي».. إنجازات الرئيس ومستقبل أخضر

انطلقت فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر يوم المدن العالمي، اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والتجمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وميمونة محمد شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويأتي المؤتمر بعنوان «تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية».

ويشهد فعاليات المؤتمر المقام داخل المحافظة السياحية بإحدى الفنادق بالمحافظة، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء شرف الداودي، محافظ قنا، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وغيرها من الشخصيات المهمة.

«تطوير القرى الريفية» بمبادرة حياة كريمة

وتضمنت جلسات فعاليات أمس من اليوم الأول للمؤتمر الحديث بشأن تطوير القرى داخل قرى الريف المبادرة الرئاسية مبادرة «حياة كريمة»، وأبرز المشروعات التي يتضمنها المشروع القومي لتطوير قرى الريف داخل عدد من المحافظات من محافظات الصعيد الفترة الماضية والحالية، ونسب تنفيذ المشروعات القومية داخل المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية.

وتتضمن جلسات اليوم كلمات لعدد من المشاركين في فعاليات المؤتمر الدولي داخل المؤتمر وعبر الإنترنت، أبرزها ترحيب محافظ الأقصر بالحضور، ثم يلقي الدكتور مصطفى مدبولي في الثانية عشرة والنصف، كلمة للتحدث عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي طيلة الـ7 سنوات الماضية، والتغيرات المناخية في مصر.

التعافي من فيروس كورونا

وفي الساعة الواحدة، يتحدث عدد من الضيوف عن التكيف مع المناخ والأشخاص الأكثر تأثرًا، ثم يفتتح الجلسة وزير التنمية المحلية، بحضور مديري مكاتب الأمم المتحدة وحقوق الإنسان في مؤتمر يوم المدن العالمي، كما يفتتح مساعد وزير الإسكان، الدكتور إبراهيم عبدالخالق، بشأن أهم نتائج المؤتمر بعنوان «الابتكار للمدن» بمشاركة الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط عبر الإنترنت.

وتتضمن جلسات اليوم الثاني، الحديث عن «نحو مستقبل أخضر، التعافي من فيروس كورونا»، ويفتتح الجلسة رئيس البرنامج العالمي لمرونة المدن التابع للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بمشاركة مسؤولي البرنامج الإنمائي للامم المتحدة، كما يفتتح الجلسة الأمين العام للمنظمة جان امباسي، بشأن «تغير المناخ في المنطقة العربية.. التحديات والفرص».