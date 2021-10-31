أمين الأمم المتحدة: التعهدات المناخية في قمة العشرين أقل من توقعاتي

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن رأيه إزاء اتفاقيات مكافحة تغير المناخ التي جرى التوصل إليها خلال أعمال قمة مجموعة العشرين، قائلا إنه يأمل في تقديم المزيد من الالتزامات الطموحة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 26» المنعقد في جلاسكو.

وكتب «جوتيريش» على «تويتر»: «أغادر روما بآمال لم تتحقق، لكنها لم تدفن على الأقل، في طريقي لمؤتمر كوب 26 في غلاسكو للإبقاء على هدف الدرجة والنصف المئوية وتنفيذ الوعود المتعلقة بالتمويل وتوفير سبل التكيف للمواطنين وكوكب الأرض». وفقا لوكالة أسوشيتد برس

جوتيريش: أغادر روما بآمال لم تتحقق

قال جوتيريش أمام مجموعة العشرين إن هناك حاجة إلى طموح أكبر في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري كي نضع العالم على مسار يجعل متوسط زيادة درجة الحرارة العالمية في حدود 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

واتفق قادة مجموعة العشرين خلال اجتماعهم الذي استمر يومين في روما على إنهاء تمويل مصانع الفحم الجديدة في الخارج لكنهم لم يحددوا سنة محددة لتحقيق هدف القضاء التام على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

اتفاق على إنهاء تمويل مصانع الفحم الجديدة فى الخارج

كانت مجموعة السبع الصناعية حددت عام 2050 كموعد لتحقيق ذلك الهدف، بينما أعلنت الصين وروسيا والسعودية، وجميعها أعضاء في مجموعة العشرين، عام 2060 موعدا لتحقيق الهدف نفسه.

وأقرت مجموعة العشرين أن التداعيات السلبية سوف تنخفض كثيرا مع الالتزام بهامش زيادة لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، لكن الأعضاء كرروا الحديث عن الأهداف الفضفاضة التي أقرتها اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، التي تدعو إلى إبقاء الزيادة أقل بكثير من درجتين مئويتين مع مواصلة الجهود لتحقيق هامش درجة ونصف الدرجة.

وشددت اللجنة العلمية التابعة للأمم المتحدة على أن الاضطراب الناجم عن تغير المناخ، مثل ارتفاع مستوى البحار والطقس المتطرف، سوف تنخفض كثير إن لم يتجاوز مستوى زيادة درجة حرارة الأرض هامش درجة ونصف الدرجة المئوية، مقارنة بدرجتين.