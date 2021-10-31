تحذير عاجل من «السياحة» للمنشآت الفندقية بشأن إلغاء غرف عزل كورونا

قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، إنه تلاحظ خلال الآونة الأخيرة قيام بعض الفنادق بإلغاء غرف العزل المخصصة والمعلن عنها مسبقًا لعزل حالات الاشتباه أو الحالات البسيطة بفيروس كورونا.

وطالب «العاصي» خلال الخطاب الذي أرسله إلى غرفة المنشآت الفندقية بضرورة توفير الفنادق لتلك الغرف وعدم خرق أي خطط أو إجراءات وقائية أو احترازية خاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

ضرورة توفير أماكن عزل بالفنادق لمصابي كورونا

ومن جهته، طالب علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية من كافة فنادق الجمهورية بضرورة تخصيص مكان مؤهل للتعامل مع حالات السائحين سواء للعزل أو للعلاج أو لاحتمالية الحاجة للرعاية المركزة إضافة إلى ضرورة الاستمرار في تطبيق قواعد وأساليب الوقاية من الأمراض وحماية السائحين والعاملين بصورة دورية ومتكاملة ومستمرة ودائمة لتساهم في الجانب السياحي والحد من المخاطر الصحية.

وأشار إلى ضرورة التزام كافة المنشآت الفندقية بتلك الضوابط فضلا عن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع إجراءات العزل والمتابعة والعلاج لمن يظهر إيجابية فحصه.

تحذير للفنادق الغير ملتزمة بتطبيق بالاجراءات الاحترازية

وأشار «عاقل» إلى أن الغرفة حذرت كافة المنشآت الفندقية من مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية، موضحا أن الفنادق التي يثبت مخالفتها لتلك الإجراءات يجرى توقيع عقوبات عليها من قبل وزارة السياحة والآثار تصل للإغلاق الإداري.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار أصدرت اليوم قراراً بالغلق الإداري لأحد الفنادق الكائنة بمحافظة البحر الأحمر وذلك لعدم التزامه بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية مما يؤثر على سلامة النزلاء به ويعمل على الإضرار بسمعة المقصد السياحي المصري وجودة الخدمات المقدمة به.