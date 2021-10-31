الفنادق تطبق الحد الأدنى لأسعار بيع الغرف الفندقية.. غدًا

تودع الفنادق بداية من غدًا الاثنين البيع بالأسعار الرخيصة، حيث تبدأ في بيع الغرف الفندقية، وفقًا للحد الأدنى للأسعار الذي أعلنته وزارة السياحة والآثار أبريل الماضي والذي يقضى بتحديد حد أدنى لبيع الغرف بالفنادق بداية من شهر نوفمبر، بحيث يكون أقل سعر لبيع الغرفة بفندق فئة الـ5 نجوم بـ40 دولار للفرد في اليوم أو ما يعادله بالعملات الأخرى، فيما يبلغ أقل سعر لبيع الغرفة بفندق 4 نجوم بـ28 دولار للفرد في اليوم أو ما يعادل هذا الرقم بالعملات الأخرى.

الضرائب ستحاسب الفنادق وفقا للحد الأدنى للأسعار

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه بداية من غدا سيتم بيع الغرف الفندقية وفقًا للحد الأدنى للأسعار الذي حددته وزارة السياحة، موضحًا أنه لا يمكن للفنادق بيع الغرف بأقل من هذا السعر، حيث ستبدأ مصلحة الضرائب محاسبة المنشآت الفندقية ضريبيًا وفقًا للحد الأدنى للأسعار، مشيرًا إلى انه يجوز للفنادق بيع الغرف دون حد أقصى للسعر.

الفنادق مستعدة للبيع وفقا للأسعار الجديدة

وأضح عاقل، أن كافة المنشآت الفندقية وفقت أوضاعها للبيع وفقًا للحد الأدنى للأسعار، مضيفًا أن وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية منحت الفنادق فترة أكثر من 6 أشهر للاستعداد قبل بدء التسعيرة الجديدة للفنادق.

وتابع عاقل، أن تحديد سعر أدنى لبيع الغرف الفندقية سيسهم في تجويد الخدمة الفندقية المقدمة للنزيل، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة حرق الأسعار وبيع البرنامج السياحي لمصر بسعر زهيد، كما سيسهم في زيادة الإيرادات التي تحققها الفنادق ما يصب في زيادة الدخل القومي من السياحة.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن سعر الغرفة التي ستطبقه الفنادق بداية من غدًا سيكون شاملًا رسوم الضريبة والخدمة، مؤكدًا أنه لن تكون هناك صعوبة في بيع الغرف الفندقية، وفقًا للحد الأدنى للأسعار، حيث إن غالبية الفنادق تبيع الغرف حاليًا بأسعار أعلى من 40 دولار في اليوم للغرفة بفندق فئة 5 نجوم، وبأكثر من 28 دولار في اليوم للغرفة بفندق الـ4 نجوم.