السياحة تطالب الفنادق بالالتزام بضوابط إقامة الأفراح بالقاعات المفتوحة

شدد عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، على كل الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية بضرورة الالتزام بنسب تواجد الأفراد في الاجتماعات والمؤتمرات المقامة بالمنشآت السياحية، فضلا عن نسب الحضور في حفلات الزفاف والأفراح المقامة بالأماكن المفتوحة.

نسب التواجد بالاجتماعات والمؤتمرات

وأوضح العاصي خلال الخطاب الذي أرسله إلى غرفتي المنشآت السياحية والفندقية، أن القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس خلال اجتماعها رقم «23» الذي انعقد يوم 17 أكتوبر الجاري، وأكدت على ضرورة التأكيد على نسب التواجد أو الاشغال خلال إقامة الاجتماعات والمؤتمرات بالمنشآت المرخص لها بهذا النشاط، وأيضا إقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية وإقامة المعارض والمهرجانات الثقافية بالأماكن المفتوحة، وذلك وفقا للقرارات المنظمة لهذا الإجراء.

ومن جهته، طالب عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية من جميع المنشآت ضرورة الالتزام بكل التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ضوابط إقامة الأفراح بالقاعات المفتوحة

ومن جهته كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة عن أن ضوابط إقامة الأفراح بالقاعات المفتوحة بالمنشآت السياحية والفندقية وفقا لتعليمات رئاسة الوزراء تنص على أن الحد الأقصى للحضور يكون 300 فرد شريطة أن يكون المكان الذي يقام فيه الحفل يسمح باستضافة ضعف هذا العدد، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بين المقاعد وغيرها من الضوابط الأخرى كقياس درجة حرارة الضيوف وتوفير أدوات التطهير.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن هناك ضوابط وقواعد لتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات بالمنشآت السياحية والفندقية أهمها ضرورة أن يتم تنظيمها بنسبة حضور 50% من طاقتها الاستيعابية، وبحد أقصى 150 شخصا مع الالتزام بالمسافات الآمنة والضوابط الاحترازية والوقائية والتي من بينها ارتداء الكمامات وتوفير المطهرات والمعقمات.