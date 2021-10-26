تطبيق الحد الأدنى لأسعار غرف الفنادق خلال أيام.. الـ5 نجوم بـ650 جنيها

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنّ الفنادق ستبدأ الإثنين المقبل الموافق 1 نوفمبر، تطبيق قرار الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية، ليكون أقل سعر لحجز غرفة بفندق 5 نجوم للمصريين بنحو 650 جنيا في اليوم، وأقل سعر لحجز غرفة بفندق 4 نجوم نحو 450 جنيها في اليوم، موضحا أنّ الفنادق لن تكون قادرة على تقديم عروض سعرية أقل من ذلك، بسبب محاسبة الفنادق ضريبيا وفقا للأسعار.

حد أدنى لبيع الغرف الفندقية

وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرر في أبريل الماضي، وضع حد أدنى لبيع الغرف الفندقية، على أن يبدأ تطبيقه مطلع نوفمبر، لتُباع الغرفة بفندق الـ5 نجوم للفرد بـ40 دولارا في اليوم، أو ما يعادله بالعملات الأخرى، كما تباع الغرفة بفندق فئة 4 نجوم بـ28 دولارا للفرد في اليوم، أو ما يعادله من العملات الأخرى.

الحد الادنى للأسعار سيرتفع خلال الشهور المقبلة

وأضاف عاقل لـ«الوطن»، أنّ التسعير الحالي للفنادق «مبدئي»، وغرضه الرئيسي القضاء على ظاهرة حرق الأسعار وتجويد الخدمة المقدمة للسائح أو النزيل، وبيع المنتج السياحي المصري بما يتوافق مع الإمكانات الموجودة في المقصد السياحي المصري، موضحا أنّ الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية، قد يرتفع خلال الشهور المقبلة.

تطوير الخدمات المقدمة لنزلاء الفنادق

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنّ الفترة المقبلة ستشهد تطويرا في الخدمات المقدمة لنزلاء الفنادق، خاصة بعد تصنيف الفنادق وفقا للمعايير الجديدة لتصنيف hc، والتي تساويها بنظيراتها في الدول المتقدمة سياحيا، فضلا عن بيع الغرف الفندقية وفقا للحد الأدنى للأسعار، وبدء إشراف الهيئة القومية للغذاء على سلامة الأطعمة المقدمة لنزلاء الفنادق.