الإعدام لدجال و3 آخرين بتهمة هتك عرض طفلة بالإسكندرية.. بينهم والدتها

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عادل إبراهيم العليمي، معاقبة 4 متهمين بالإعدام شنقا بتهمة تسهيل هتك عرض طفلة على يد دجال، لمدة 4 سنوات، والمتهمون هم «الـ.ع.أ» عامل، و«ف.ف.ال» ربة منزل ووالدة الطفلة، و«ن.ف.ال» ربة منزل وخالة الطفلة، و«ز.م.ه» جدة الطفلة.

صدر القرار بعضوية المستشارين هاني كمال غبريال، والمستشار شريف بركات، وسكرتير الجنايات أحمد السيد.

تفاصيل هتك عرض طفلة على يد دجال في الإسكندرية

تعود الواقعة في القضية رقم 20819 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة محرم بك، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة البحث الجنائي يفيد ببلاغ من المدعو «ال.م.إ» عامل، وبصحبته ابنته المجني عليها «م.ال.م» 16 عاما، اتهم فيه «الـ.ع.أ» 40 سنة عامل، ويعمل دجالا بهتك عرض ابنته ومواقعتها بغير رضاها، باشتراك طليقته والدة المجني عليها «ف.ف.ال» 38 سنة ربة منزل، وشقيقتها «ن.ف.ال» 30 سنة ربة منزل ووالدتها «ز.م.ه» 58 سنة ربة منزل، وتعدي المتهم على ابنته الطفلة على مدار 6 سنوات بدائرة القسم.

وجه مدير أمن الإسكندرية بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، إلى أنه في غضون عام 2014 وحتى عام 2020 بدائرة قسم شرطة محرم بك قام المتهم الأول «ال.ع.ا»، ويعمل دجالًا، بمواقعة المجني عليها الطفلة «م.ال.م» بغير رضاها، وذلك بعد قيام كل من والدتها المتهمة الثانية «ف.ف ال» وخالتها «ب.ف.ال» وجدتها «ز.م.ه»، واقتيادها عنوة وبغير رضاها إلى مسكن الدجال، عندما كانت الفتاة بسن 10 سنوات فقط ، وأدخلتها الأم إلى غرفة الدجال، ونزعت عنها ملابسها عنوة، وهتك المتهم الأول عرضها وواقعها أمامها، بعد إقناعها بأن الطفلة عليها سحر بعد أن أخبرته أنها غير عذراء، فطلب منها مواقعتها حتى يعيد إليها عذريتها مرة أخرى على غير الحقيقة.

التحريات: الدجال واقع الطفلة أكثر من مرة

وكانت التحريات التي أجرها المقدم امير المهندس رئيس مباحث قسم شرطة محرم بك ان الدجال واقع المجنى عليها أكثر من مرة.

وعندما كانت ترفض الذهاب تتعرض للتعذيب من والدتها وكيها بالنار وحرقها بتسخين ملعقة حديدية ووضعها على ذراعها وجسدها.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهمين واعترفت الأم، والدة المجني عليها، باعترافات تفصيلية، وقررت انها كانت تذهب هي والدتها وشقيقتها إلى المتهم لفك لهم أعمال السحر، وكان يمارس الجنس معهن جميعا، واعترفت الأم بقيامها بأخذ نجلتها المجني عليها الي الدجال لممارسة الرذيلة معها لفك الأعمال بها.

وبعرض الواقعة على النيابة العامة، قررت إحالة المتهمين، إلي محكمة جنايات الإسكندرية وبعد أخذ رأي مفتي الديار المصرية في إعدامهم جميعا، حكمت المحكمة بإعدام المتهمين شنقا.