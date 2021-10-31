عبد المنعم سعيد: «الشهداء» سطروا بتضحياتهم قرار إلغاء مد حالة الطوارئ

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ سبقه عملية المواجهة الكبيرة للإرهاب، موضحًا أن من سطر لهذا القرار هم الشهداء الذين سقطوا في العمليات الكفاحية، كما أن تضحيات رجال الشرطة كانت ملحمة حقيقة، وعدد الضباط المنسوبين للعدد الكلي للشهداء غير مسبوق في التاريخ أو في أي دولة أخرى.

لدينا مستقبل واعد بالقدر الذي نبذل فيه من تضحيات أو تفكير

وأضاف «سعيد»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُعرض على شاشة «TeN». ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، والإعلامي نشأت الديهي، أن فكرة التحول والانتقال من أوضاع تقليدية لأوضاع متقدمة، والانتقال لجمهورية جديدة، هو انتقال من الكم للنوع.

وأشار إلى أننا لدينا مستقبل واعد بالقدر الذي نبذل فيه من تضحيات أو تفكير، والمساحة الآن في التفكير في كيفية استكمال المشروع الوطني المصري لتصبح مصر دولة متقدمة، كما أن مصر تسير الآن على المسار الأسيوي الكوري الجنوبي الصيني المبني على بناء عناصر القوة.

مصر حاليا تقول للعالم «لا تقل لي ما ينبغي أن أفعله»

وأوضح الكاتب و المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر حاليًا تقول للعالم «لا تقل لي ما ينبغي أن أفعله»، موضحًا أن تأهيل وإصلاح السجون يتم، وما يحدث بمجال التعليم والصحة والإسكان يتم لكون هذا يتواكب مع التقدم وليس لإرضاء أحد، مشيرًا إلى أن تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ظلت لفترة لصالح مصر ولم يتطرق إليها أحد، ولم يلتفت المغرضون للإشادات الدولية بالإنجازات المصرية.