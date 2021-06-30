عبد المنعم سعيد: النموذج كوري الجنوبي الأقرب لمصر بعد 30 يونيو

قال الكاتب عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي، عضو مجلس الشيوخ، إنه يرى النموذج الآسيوي في كوريا الجنوبية والصين وفيتنام مؤخرا، هدفا لمصر، بعد قيام ثورة 30 يونيو، لكنه يعرف أن هذا يحتاج تحملا ومجهودا عاليا من قبل الأشخاص والنخبة، لافتا إلى أن هذه الجهود ظهرت من خلال إدارة الفترة الانتقالية التي حكم فيها الرئيس عدلي منصور بشكل جيد، للانتقال من فترة إلى أخرى.

وأضاف «سعيد» خلال استضافته في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الثلاثاء، أن يتمنى أن توجد حالة صعود لمصر، لأن تاريخها منذ محمد علي، حتى الآن، يمر بصعود وهبوط، ولكنه يريد إحداث حالة تنمية مستدامة تنعم بها مختلف الأجيال.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر طبقت نصيحة وزير المالية الأسبق، أحمد جلال، بعدم تطبيق نصيحة صندوق النقد الدولي بتطبيق التقشف، ولكن مصر طبقت الأمر نفسه، في ظروف أخرى أفضل، لافتا إلى أن الوزير رأى أن البلد متقشفة من الأساس، ولكن يجب إيجاد ضخ في السوق، حيث وجدت معاونات عربية وحيث تم التحفيز الاقتصادي في عامي 2013 و2014.

وألمح الكاتب والمحلل السياسي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حجم الالتفاف الشعبي على قناة السويس كان كبيرا، مبينا أنه لم يرى هذا الالتفاف منذ السد العالي، وقد حدث إنجاز من خلال تحقيق حفر القناة خلال سنة.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه تم جمع 64 مليار جنيه في وقت قصير، وهو الأمر الذي حفز لإنشاء العاصمة الإدارية وأمور أخرى تطويرية، مبينا أن تعويم الجنيه أضر الطبقة الوسطى المصرية، ولكنه لم يكن هناك حلا وطريقة جادة للإصلاح إلا من خلال هذا القرار.