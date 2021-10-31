«شلبي»: مصر بدأت في بناء طرق لتسهيل تنقل السياح بين المنتجعات

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة، اليوم، إن مصر بدأت في بناء الطرق التي تربط بين مدينة الجلالة بالبحر الأحمر والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين؛ ما يسهل على السائحين التنقل بين المنتجعات السياحية.

اليوم العالمي للمدن

وأضافت خلال مشاركتها في «يوم المدن العالمي»، نيابة عن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمقام في الأقصر على مدار يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، تحت عنوان «تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية»، أنه مع هذه المشروعات الجارية لتطوير المدن الحضرية، يتم توفير العديد من الوظائف، مع بناء المدارس والجامعات والمستشفيات والمنازل السكنية، ما يجعل المقاصد السياحية مستدامة ومتاحة على مدار العام.

ولفتت إلى أن هذا الحدث يتزامن مع الوقت الذي يعمل فيه العالم بأسره من أجل تحقيق السياحة المستدامة والتنمية في ظل الأزمة غير المسبوقة لجائحة فيروس كورونا، والحرص على تحديد الأولويات، وهي صحة وسلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين وضمان استدامة الموارد للحفاظ عليها للأجيال القادمة، موضحة أن مصر مقصد سياحي غنى بالمنتجات السياحية المتنوعة.

ربط السياحة الشاطئية بالثقافية

وعن المبادرة التي يتم تنفيذها لربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، وتشمل إطلاق رحلة أسبوعية بين شرم الشيخ والأقصر، أكدت أن السائحين يستمتعون بمنتج سياحي متكامل من خلال الاستمتاع بالشاطئ والبحر في شرم الشيخ إلى جانب مشاهدة الآثار والتعرف على الحضارة المصرية العريقة في الأقصر، والاستمتاع بجمال المدينة وما تحتويه من أسواق تقليدية.

كما أشارت إلى السياحة المستدامة والمسئولة، حيث يوجد العديد من المشروعات الجارية في هذا الشأن؛ منها برنامج شهادة النجمة الخضراء للفنادق ومشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، إلى جانب مبادرات مثل «الزعانف الخضراء»، مؤكدة أن النشاط السياحي يهتم بالخطط التنموية القائمة على تعزيز مبادئ الاستدامة ووضعها ضمن الأولويات؛ خاصة في المدن الحضرية ذات الثقافة والتراث.