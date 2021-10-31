صلاح حسب الله مشيدا بتنسيقية شباب الأحزاب: لديهم مشروع وفكر وطني جامع

أشاد الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب سابقًا، بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في العملية السياسية في مصر، مؤكدا أن التنسيقية تُعد أول كيان سياسي جامع لشباب مختلف الفكر والتوجه، موضحًا أن أفكارهم مختلفة، إلا أن لديهم مشروع وطني وفكر وطني جامع، وذلك خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، ويُعرض على شاشة «TeN».

كثير من جمهور الأحزاب السياسية تربطهم العلاقة النفعية

وأضاف «حسب الله»، أن إلغاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مد حالة الطوارئ، بادرة كان يجب أن يقابلها رد فعل من المشهد السياسي بالكامل، سواء أحزاب سياسية أو مجتمع مدني أو نقابات مهنية، فكان يجب أن يكون هناك حركة من الأحزاب السياسية مقابلة لهذه البادرة من الرئيس، موضحًا في الوقت ذاته، أن كثيرًا من جمهور الأحزاب السياسية، علاقته مع الأحزاب مبنية على العلاقة النفعية، «يقول هستفيد إيه من الحزب عشان أروح له أو أنضم ليه».

ليس هناك حزب لديه توجه أو أداء معين يجذب ناخبين

وأشار عضو مجلس النواب سابقًا، إلى أنه ليس هناك حزب لديه توجه أو أداء معين، يجذب ناخبين مؤمنين ومعجبين بتجربته ورؤيته، «دي إحنا مش عايشنها»، آخر نموذج كان موجود في السابق، هو نموذج منظمة الشباب، التي عندما تأسست كانت منبثقة من الاتحاد الاشتراكي، وكان هدفها الشباب، وإخراج جيل سياسي من الشباب في مصر، يستطيعوا أن يُديروا الدولة والكثير من المؤسسات، وهذا حدث، «مفيش حد بادر بمشروع زي ده دلوقتي».

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تفوقت على منظمة الشباب

وأوضح أن الذي يشبه إلى حد كبير منظمة الشباب، بل تفوقت عليها هي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فمنظمة الشباب كانت تنساق وراء فكر واحد، بينما التنسيقية، تُعد أول كيان سياسي جامع لشباب مختلف الفكر والتوجه «تلاقي هنا حزب التجمع، وده مستقبل وطن، والمصري الديمقراطي، وغيرهم، الشباب أفكارهم مختلفة لكن لديهم مشروع وطني أو فكر وطني جامع، محتاجين ده، المشروع مش مشروع فرد، ده مشروع جمعي للمشهد السياسي والحياة السياسية كلها».