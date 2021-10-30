صلاح حسب الله: انتخابات «الصيد» ستكون ساخنة.. والنادي قلعة الأخلاق

قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب السابق، والمرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الصيد، إنه عاش في نادي الصيد الكثير من عمره وتعلم فيه أنه ليس قلعة من قلاع الرياضة بقدر ما هو قلعة الأخلاق والرقي.

وتابع «حسب الله»: «وكذلك أعضاؤه الذين تشعر رغم تجاوز عددهم عشرات الآلاف أنهم أسرة واحدة»، موضحًا أن حالة الانفلات الأخلاقي التي شهدها المجتمع المصري في السنوات العشر الأخيرة على وجه الخصوص بثت سمومها وطالت غيومها سماء نادي الصيد الصافية.

انتخابات نادي الصيد ستكون ساخنة جداً

وأضاف «حسب الله»، خلال حواره في برنامج «أنا والمسؤول»، على شاشة «الحدث اليوم»، أن ما لفت نظره واستوقفه وهم على مشارف انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الصيد، هذه القلعة التي لا تعكس ولا تعبر عن طبيعة نادي الصيد وأعضائه؛ والذين تميزوا عن أندية أخرى كثيرة بالحفاظ على تقاليد وأعراف النادي العريق؛ الذي تأسس على حرص الجميع على مصلحة النادي وتقديمها على ما هو سواها، فالتوقعات تشير إلى أن انتخابات نادي الصيد ستكون ساخنة جداً.

نؤكد على فكرة المنافسة الأخلاقية.. لا تلاسن ولا تجريح

وأوضح: «ليس مهماً من ينجح ولكن الأهم هو أن ينجح النادي وأعضاؤه في أن يقدموا نموذجاً انتخابياً يعكس عراقة هذا النادي العظيم، فالنجاح الحقيقي هو إرساء قواعد الديمقراطية».

وتابع: «وأن نؤكد فكرة المنافسة الأخلاقية، فلا نطعن في أحد ولا نجرح أحداً وإنما نهتم بالقواعد الأخلاقية للمنافسة الشريفة؛ فنجاحنا أن نقدم طبعة صيداوية للانتخابات الديمقراطية، لا تلاسن فيها ولا تجريح، أطرح فكرة أخلاقيات الانتخابات مبكراً قبل أن ندخل في دوامة قد تعصف بالأخلاق والقيم».