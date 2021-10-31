صلاح حسب الله: إلغاء حالة الطوارئ انتقال سياسي للجمهورية الجديدة

أشاد الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب السابق، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير بإلغاء مد حالة الطوارئ، واصفًا إياه بأنه انتقال سياسي للجمهورية الجديدة، فذكر أن هناك إجراءات عديدة تنم عن الإرادة السياسية المتوفرة منذ حكم الرئيس السيسي وحتى تاريخه في النهوض بالدولة، موضحًا أن الجميع رأى العديد من المبادرات الرئاسية التي تهدف للحماية الاجتماعية وشمول الدولة في مظلتها لقطاع كبير جدًا من المواطنين، ما يُعد حجر أساس لبناء الدولة أو الجمهورية الجديدة.

«حياة كريمة» حجر أساس لبناء الجمهورية الجديدة

وأضاف «حسب الله»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، مع الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن مصطلح الجمهورية الجديدة كان يسبقه عدة إجراءات جيدة مثل مواجهة مشكلة العشوائيات وشمول الدولة بمظلتها فئة محدودي الدخل، وكذلك مشروع «حياة كريمة» ومبادرة «100 مليون صحة»، موضحًا أن كل ذلك يُعد حجر أساس لبناء الجمهورية الجديدة.

واعتبر عضو مجلس النواب السابق، القرار الأخير للرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ بأنه الانتقال السياسي للجمهورية الجديدة، ويعكس إدارة سياسية حقيقية لإقامة أو إنشاء أو بناء الجمهورية الجديدة بمفهومها الشامل، وليس فقط بمجموعة من الإجراءات الاقتصادية أو الاجتماعية فقط، مؤكدًا أن حالة الطوارئ موجودة منذ عقود كبيرة، وهذا اللفظ ارتبط بسمعة سيئة عند قطاع كبير من الشعب، إذ أن قانون الطوارئ كان 162 لسنة 1958 أي صدر منذ 60 عامًا ويجدد على فترات.

لم نشهد تقييد لحرية أو اعتقال أو تقييد حركة لمعارض في عهد السيسي

وأوضح الدكتور صلاح حسب الله أنه في الـ 7 سنوات الأخيرة كان ما يربط هذا القانون بسوء السمعة عند قطاع كبير من المصريين الاستخدام السياسي له، لكن منذ فترة حكم السيسي بعد ثورة 30 يونيو 2013 لم نشهد تقييدا لحرية أو اعتقالا أو تقييد حركة لمعارض، لكن القانون كان أحد أدوات الدولة في حربها الشاملة ضد الإرهاب وحماية المصرين ومقدراتهم من مستقبل قد لا يكون مناسبا للدولة والمصريين، وأيضًا لمجابهة إرهاب مدعوم من دول بعينها تنفق ملايين الدولارات لتهديد استقرار الدولة المصرية.