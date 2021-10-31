وزيرة البيئة: خطط التكيف مع آثار تغير المناخ قد تمتد إلى عام 2070

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن قمة المناخ تنعقد كل عام لمناقشة كيفية خفض درجة حرارة الأرض والتكيف مع آثار تغير المناخ، مشيرةً إلى أن العالم يتعرض لحرائق في الغابات بمناطق كثيرة وارتفاعات في درجات الحرارة وهو ما جعل القادة يجتمعون في جلاسكو لوضع خطة عمل وفقا لاتفاق باريس.

المسؤولية متباينة في تقليل الانبعاثات

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر شاشة المحور، أن اتفاق باريس أكد أهمية تضافر الجهود للتصدي لآثار تغير المناخ، لكن المسؤولية متباينة، وبخاصة أن الدول النامية لم تتسبب في الانبعاثات بمثل ما سببته الدول الصناعية ولم تنعم بمسارات تنمية كاملة كدول أخرى.

اتفاقية باريس نصت على التكيف والتمويل وتنمية القدرات

وتابعت وزيرة البيئة، أن اتفاقية باريس نصت على التكيف والتمويل وتنمية القدرات من قبل الدول المتقدمة: «نأمل أن يصل قادة العالم إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في باريس، وتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا اللازمة، وهو ما سيستغرق وقتا ومجهودا، فالنوايا الطيبة جيدة لكن ينفذها التنفيذ على مدار سنوات طويلة قد تمتد إلى عام 2070 للتكيف على آثار تغير المناخ».

وأكدت، أن الموقف المصري محدد بداية من اتفاق باريس: «عندما كان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجنة دول وحكومات إفريقيا لتغير المناخ ووضع مع القادة الأفارقة مبادرتين مهمتين جدا كمطلب رئيسي للقارة الأفريقية وهي المبادرة الإفريقية للطاقة الجديدة والمبادرة الإفريقية للتكيف، وكان من الواضح أن إفريقيا تتحدث كصوت واحد، ومازلنا عند نفس الموقف، وسنشارك وسنرفع الطموح لكننا لم نتسبب في هذه الانبعاثات».