وزيرة البيئة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة للمشاركة في الشق الرئاسي رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف الـ26 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي تترأسه المملكة المتحدة وبحضور عدد من رؤساء وقادة دول العالم.

مناقشة موضوعات تمويل المناخ في مؤتمر الأطراف الـ26

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مؤتمر المناخ cop 26 يعد خطوة مهمة للانتهاء من الموضوعات الخلافية للوصول إلى خطة عمل لتحقيق الأهداف المرجوة في اتفاق باريس للمناخ 2015، كما يهدف المؤتمر إلى مناقشة الموضوعات الخاصة بالتخفيف والهدف العالمي للتكيف والهدف الخاص بتمويل المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه سيقام داخل المؤتمر جناح مصري ستعرض فيه مصر قصص النجاح التي تمت للتصدي لآثار تغير المناخ من خلال المشروعات القومية في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل المستدام والمشروعات الخاصة بالزراعة والري.