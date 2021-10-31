وزيرة البيئة: الدول المتقدمة مطالبة بزيادة تمويل جهود تقليل الانبعاثات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الدول المتقدمة يجب أن ترفع طموحها في تمويل جهود تقليل الانبعاثات، مقابل رفع الدول النامية طموحها، موضحةً: «مينفعش واحد يطلب نعمل إجراءات معينة وهو مش بيوفر التمويل اللي هيساعدنا في تنفيذ الخطوات».

مصر ضخت تمويلات داخلية منذ اتفاق باريس للتخفيف من أثار تغير المناخ

وأضافت «فؤاد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر شاشة المحور، أن مصر ضخت تمويلات داخلية منذ اتفاق باريس للتخفيف من آثار تغير المناخ، على غرار مبادرة تحويل المركبات إلى الغاز الطبيعي، وهي مبادرة وطنية يمولها البنك المركزي ووزارة المالية دون تمويل خارجي.

جناح مصري لأول مرة في قمة المناخ

وتابعت وزيرة البيئة، أن إجراءات الحماية التي تنفذها وزاري الري على الشواطئ تأتي في إطار تقليل آثار تغير المناخ، حتى لا يؤثر ارتفاع منسوب سطح البحر على المدن: «جهود مصر في هذا الإطار واضحة للعالم كله، ولأول مرة في قمة المناخ سيكون لدينا جناح مصري نعرض فيه المشروعات القومية، سواء في مجال تخفيف أثار تغير المناخ على غرار مشروعات النقل والطاقة المتجددة والصرف الصحي أو الوثيقة المصرية التي تروج لاستضافة مصر للقمة القادمة».

العالم يرى دور مصر في مكافحة آثار تغير المناخ

وأشارت، إلى أن العالم يرى دور مصر الفعال في المجموعة الإفريقية والمجموعة العربية وفي مجموعة المتوسطة: «استضفنا المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط لوزراء البيئة وأصدرنا إعلانا عن تغير المناخ، وترأسنا مجلس وزراء البيئة العرب لمدة عام كامل».