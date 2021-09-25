المصري للتنمية المستدامة: العاصمة الإدارية تستطيع استضافة قمة تغير المناخ

قال الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر أكتر من قمة عن تغير المناخ، ومصر أحد المفوضين الأقوياء في جميع المؤتمرات التي تعقد كل عام، موضحًا أن مصر تضع في اعتبارها دورها كدولة رائدة في قارة إفريقيا، حتى تستضيف الدورة الـ 27 لقمة تغير المناخ، فمصر تسعى لإحداث تحول جذري بقضية التغيير المناخي.

انبعاثات قارة إفريقيا لا تتعدى 5%

وأضاف «عدلي»، خلال لقائه في برنامج « من القاهرة»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أن العاصمة الإدارية الجديدة لديها القدرة على استضافة قمة التغير المناخي الـ 27، مشيرا إلى أن انبعاثات مصر وقارة إفريقيا لا تتعدى 5% من حجم الانبعاثات في العالم كله، فالانبعاثات معظمها من أمريكا واليابان والهند.

وأشار رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة إلى أن تلك الانبعاثات تؤثر على الأمن المائي والغذائي في العالم كله، ولذلك مصر تضع أولوية كبرى في التكيف مع قضية التغير المناخي، موضحًا أن التغير المناخي سوف يتسبب في حدوث عدد من التحديات منها ارتفاع مستوى البحر سيؤثر على جزء كبير جدا من منطقة الدلتا، وسيؤثر على الرقعة الزراعية.

هناك مشروعات قائمة في الوقت الحالي على التكيف مع التغير المناخي

وأوضح الدكتور عماد الدين عدلي أن الانبعاثات ستؤثر أيضًا على كمية السيول والفيضانات التي تحدث، مما قد يتسبب في تجريف الأراضي، مؤكدًا أن هناك مشروعات قائمة في الوقت الحالي للتكيف مع التغير المناخي، منها حماية الشواطئ ورفع مستوى المياه لتقليل حجم الخسائر، والقضاء على مشكلة الجفاف.

وأشار رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة، أن التنمية المستدامة موقف أخلاقي، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة دون التأثير على دولة أخرى.