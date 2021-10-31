عماد حسين: إلغاء مد حالة الطوارئ حدث مهم يجب تسويقه بشكل أكبر

قال الكاتب عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ حدث مهم كان يجب أن يتم تسويقه بشكل أكبر من ذلك ليصل للجميع، وكان هناك ضرورة للاحتفال بأن الدولة أصبحت قوية.

وأوضح «حسين»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، ويُعرض على شاشة «TeN»، أن جزءا مهمًا من القرار موجه للمصريين؛ ولكن كان ينبغي إرسال رسالة للخارج مثلما نعلق على بعض الأحداث السياسية في الخارج.

معارضة وحقوقيين وإعلاميين شاركوا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف «حسين»، أنه تشرف بالمشاركة في مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبعض المحسوبين على المعارضة شاركوا في المناقشات وكان لهم آراء إيجابية، والحديث عن أننا نعمل في جذر منعزلة ونخرج بقرارات مفاجئة غير صحيح.

وذكر أن المعارضة والحقوقيين والإعلاميين شاركوا في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أن مصر تشهد نهضة في مجالات كثيرة، وبحاجة لوجود نشاط حقيقي للأحزاب السياسية، موضحًا أن بعض الأحزاب السياسية كنت تتحجج بوجود قانون الطوارئ ولكن تم إلغاء قانون الطوارئ، وعليهم الاستفادة من ذلك.

غالبية الأحزاب السياسية ليس لها أرضية حقيقة في الشارع

وأكد الكاتب الصحفي أن غالبية الأحزاب السياسية ليس لها أرضية حقيقية في الشارع، كما أن غالبية المواقع الإخبارية والصحف الكبرى بما فيهم الصحف التي كانت قد أدمنت مهاجمة مصر بالحق وبالباطل، اهتمت بقرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في مصر وأبرزته بشكل جيد.

وأشار إلى أن هناك بعض الصحف خاصة الواشنطن بوست والنيويورك تايمز كانت تخصص أسبوعيًا افتتاحية ضد مصر، موضحًا أن مهاجمة هذه الصحف لمصر كانت واضحة، إذ كانت تفرد مساحات لكتاب أصحاب توجهات معروفة وبعض الناشطين أو العاملين في مراكز بحثية التي تكتب بطريقة ممنهجة.

وتابع: «غالبية كتاباتهم كان يجانبها الصواب، والمنظمات الحقوقية تتحدث دائمًا عن حالة الطوارئ في مصر وإلغائها يعتبر أمرا جيدا».