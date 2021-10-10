عماد الدين حسين: نتمنى نجاح الانتخابات العراقية.. والكاظمي ليس مرشحا

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن مصر تتمنى النجاح للانتخابات التشريعية العراقية، لتكون حلا لإحلال حالة من السلام الشامل والاستقرار في العراق ككل، وهي الدولة التي تخطوا خطوات هامة وجيدة خلال الفترة القليلة الماضية، «نتمني أن ينتج عنها استقرار سياسي كبير».

حسين: الانتخابات العراقية سيشارك فيها 25 مليون عراقي

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن الانتخابات الجارية حاليا يشارك فيها 25 ميلون عراقي بالإدلاء بأصواتهم، لافتا أن القوى السياسية الموجودة في العراق ستستمر وربما ستقل قليلا بعد انتهاء الانتخابات الجارية حاليا.

وأوضح «حسين»، أن المتابعين للشأن العراقي لا يرون حدوث تغييرًا جذريًا في الشأن الداخلي للعراق، حيث أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ليس من ضمن المرشحين في أول انتخابات تشهدها العراق منذ 2003 بشكل مبكرة.

زعيم التيار الصدري في العراق مهيمن على المشهد السياسي

ولفت «حسين»، أن المهيمن الأقوى في المشهد السياسي العراقي، هو زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدي الصدر، وائتلاف ثائرون، وهو الأمر الذي ربما يستمر لفترة، كما يتواجد بالساحة السياسية العراقية قوى سياسية قريبة فكريا من الدولة الإيرانية، والسنة.

وتوقع رئيس تحرير جريدة الشروق، عدم وجود لاعب واحد ستفرزه الانتخابات الجارية في العراق، مشيرًا إلى أن تلك الانتخابات ستفرز حزبًا فائزًا هو من سيشكل الحكومة المقبلة بالعراق.