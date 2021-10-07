عماد الدين حسين: مصر تخوض معركة تنمية.. والتخطيط هو سر النصر

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بلد كبرى وعظيمة وتمتلك مقومات كبيرة، وهزيمة 1967 كانت ضربة قاسية بكل المقاييس وحتى حرب الاستنزاف تصدت لها القوات المسلحة وتقدمت وكان خلفها شعب كامل تحمل كافة الأعباء.

مشروعات قومية عملاقة

وقال «حسين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين جومانا ماهر وحسام حداد على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن جزءًا من مهمة الإعلام في الوقت الحالي هو توجيه رسائل للشباب بصفة خاصة، توضح معجزات الجيش المصري في نصر أكتوبر 1973، والتي تتكرر تفاصيل منها تشمل تدشين مشروعات عملاقة تنموية وتطوير البنية التحتية للدولة المصرية.

معركة حقيقية

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «نحن في معركة حقيقية للتنمية وهي السبيل لاسترداد وجه مصر ومكانتها الحقيقية، ومعركة الوعي لا تقل عن معركتي الحرب أو التنمية».

ولفت إلى أن مصر تخوض الآن معركة تنمية وستنتصر فيها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن الشعب المنتصر في حرب 1973 يستطيع الانتصار أيضا في معركة التنمية والوعي والذي يلخص المشهد المصري بكافة تفاصيله.

التخطيط الجيد

وشدد على أن ما حدث في حرب 1973 كان معجزة بكل المقاييس، والدروس المستفادة تتلخص في أن التخطيط الجيد هو السبيل لتحقيق انتصار، خاصة أن المصريين تحدوا المستحيل في حرب أكتوبر 1973.

وواصل: «لما الناس خططت صح، تمكنوا من تحقيق الانتصار، وهذه هي فكرة تحدي المصريين للمستحيل، وكبار السن يدركوا ذلك جيدًا، وخاصة أنهم عاشوا لحظات الانكسار في 67، ولحظات الانتصار في 73».