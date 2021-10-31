محمد رياض يكشف تفاصيل مسلسل حياة كريمة: «بيحكي واقع»

أعلن الفنان محمد رياض، أنه يستعد لبدء تصوير مسلسل «حياة كريمة»، الذي ينقل من خلاله جهود الدولة المصرية تجاه الإنسانية وإنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى حي الأسمرات بمراحله المختلفة.

تفاصيل شخصية محمد رياض في مسلسل حياة كريمة

وقال الفنان محمد رياض في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه سعيد بالمشاركة في العمل، ويكثف بروفات العمل على الشخصية،؛ لأنها جديدة ولم يجسد مثلها من قبل، مشيرا إلى أن المسلسل يأخذ جهدا كبيرا من أبطال العمل، مؤكدا تحفزه لبدء التصوير.

وأضاف محمد رياض، أنه كان من المفترض بدء التصوير منذ فترة كبيرة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق معه على العمل قبل رمضان الماضي، وكان من المفترض بدء التصوير بعد العيد، ولكنه تأخر لأسباب عديدة.

موعد انطلاق مسلسل حياة كريمة

وأكد أنه من المقرر بدء التصوير الثلاثاء المقبل، ويعرض المسلسل على إحدى القنوات المصرية في أول السنة المقبلة، ويتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور والنقاد.

أبطال مسلسل حياة كريمة لـ محمد رياض

مسلسل «حياة كريمة»، من بطولة محمد رياض، صابرين، وفاء عامر، سميرة عبدالعزيز، ياسمين جمال، نهال عنبر، أنوشكا، وإخراج حسني صالح.

قصة مسلسل حياة كريمة

ويقدم المسلسل رؤية مختلفة تماما لسكان العشوائيات الذين تم نقلهم إلى حي الأسمرات، وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه «بالحلم»، بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال إلى حياة آدمية.