محمد رياض يطالب بتكريم نجوم الفن وهم أحياء: «نفسي أتكرم وأنا عايش»

«أتمنى أتكرم وأنا عايش»، كلمات قالها الفنان محمد رياض، لتأكيده على ضرورة تكريم نجوم الفن، وهم على قيد الحياة دون الانتظار لرحيلهم ومغادرتهم الدنيا، وذلك في الوقت الذي قررت فيه إدارة المهرجان القومي للمسرح، منح تكريم خاص للنجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، خلال الدورة الـ14 المقرر انعقادها نهاية الشهر الجاري.

تكريم 10 نجوم في الدورة الـ14 للمهرجان القومي للمسرح

وعلّق الفنان محمد رياض، عضو اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح، على تكريم ثلاثة من نجوم الفن الراحلين في الدورة الـ14 للمهرجان وهم «عبدالله غيث، سمير غانم، دلال عبدالعزيز»، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الخميس «أتمنى أن يكون المكرمين خلال السنوات الجاية، نجوم عايشين بيننا، مع احترامنا للأساتذة الكبار الذين ساهموا في إنارة شعلة الحياة الفنية، أنا شخصيًا لو اتكرمت نفسي ده يحصل وأنا على قيد الحياة».

ومن بين الأسماء التي من المقرر تكريمها في الدورة المقبلة للمسرح القومي، سمير غانم، دلال عبدالعزيز، عبدالله غيث، أشرف عبدالغفور، فاروق فلوكس، سامي مغاوري، إلهام شاهين، المخرج إميل جرجس، الكاتب بهيج إسماعيل، الناقدة أمال بكير، وأعلن ذلك ذلك خلال مؤتمر صحفي، والذي شهد إعلان تفاصيل الدورة الجديدة للمهرجان القومي، والكشف عن أسماء النجوم المقرر تكريمهم خلال حفل افتتاح الدورة الـ 14، مع إعلان عدد العروض المسرحية المشاركة في المهرجان، والكشف عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم، وأهم الإصدارات خلال هذه الدورة وأسماء مؤلفيها.

انطلاق مهرجان القومي للمسرح يوم 27 سبتمبر

وحضر المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة لمهرجان القومي للمسرح، المقرر انطلاقها يوم 27 سبتمبر من الشهر الجاري وحتى 9 أكتوبر، الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان، والفنان القدير إسماعيل مختار، مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض، والناقد المسرحي جرجس شكري، بخلاف أعضاء اللجنة العليا للمهرجان.