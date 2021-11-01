بعد السماح بمنح الأطفال لقاح فايزر.. طبيب مناعة: «أطفالنا مش مستهدفين»

تتزايد أعداد الدول التي تجيز إعطاء لقاحات فيروس كورونا لـ الأطفال من حين لآخر في هذه الأونة، خاصة مع توسع دولتي الولايات المتحدة والصين، في البرامج المتعلقة بالتطعيم ضد عدوى الفيروس لتشمل الأطفال من أعمار مختلفة.

فعالية لقاح فايزر فعالية لدى الأطفال

إدارة الغذاء والدواء بالولايات المتحدة الأمريكية «FDA»، ذكرت في تقرير سابق لها نشرته الأسبوع الماضي، عن لقاح فايزر، أكدت خلاله أن نسبة فعالية اللقاح في الوقاية من أعراض فيروس كورونا المستجد، تصل إلى حوالي 95% لدى الصغار في الفئة العمرية ما بين 5-11 عاما.

وفي وقت سابق أكدت شبكة (CNN) الأمريكية نقلًا عن إدارة الغذاء والدواء بالولايت المتحدة، أن فوائد تلقي لقاحات فيروس كورونا تفوق مخاطره، والتي يمكن أن ينتج عنها مشكلات صحية على القلب، بينما أعلنت شركة الأدوية الأمريكية «موديرنا»، أن لقاح كورونا الخاص بها أثبت استجابة قوية من ناحية الأجسام المضادة بين الأطفال في الفئة العمرية من 6 و11 عاما.

الولايات المتحدة تجيز تلقيح الأطفال بـ «فايزر»

وقبل يومين أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، رسميًا، إعطاء لقاح كورونا «فايزربايونتك»، للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، تمهيدًا لإعلان وشيك عن حملة تطعيم لهذه الفئة العمرية البالغ عددها 28 مليون طفل، في البلاد وفقًا لموقع قناة الحرة التابع للحكومة الأمريكية.

طبيب مناعة: الأطفال في مصر ليسوا مستهدفين

وبحسب الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، فإن التجارب والأبحاث يمكنها حسم مسألة تلقي الأطفال في هذه الفئة العمرية ومدى الأمان والفعالية، لذا أثبتت التجارب أن تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 لـ 11 هو أمر طبيعي.

وقال «عقبة»، في حديثه لـ «الوطن»، إن مواكبة هذه البرامج في مصر، لا تتناسب مع الوقت الحالي، خاصة أن هناك حوالي 40 مليون مواطن مستهدفون لأخذ لقاحات فيروس كورونا في مصر، كالموظفين وكبار السن والأشخاص الأكثر تعرضا للإصابة بالعدوى، بجانب أن هناك عدم كفاية من الجرعات في الدول غير المنتجة.