«التعليم العالي»: استقبال الشحنة الرابعة من لقاح «فايزر» بإجمالي 3 ملايين و634 ألف جرعة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال الشحنة الرابعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، بإجمالى ٣ ملايين و٦٣٤ ألفاً و٢٠ جرعة، بمطار القاهرة الدولى.

«عبدالغفار»: جرعات لقاح «فايزر» التى تسلمتها مصر حتى الآن تجاوزت ٨ ملايين جرعة

وأوضح «عبدالغفار» أن الشحنة مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية «كوفاكس»، بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك فى إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدى للجائحة، لافتاً إلى أن إجمالى جرعات لقاح «فايزر» التى تسلمتها مصر حتى الآن بلغ ٨ ملايين و٢٥٥ ألفاً و٥٢٠ جرعة.

«الصحة» تستقبل أول شحنة من «موديرنا» بإجمالي 784 ألفاً و280 جرعة

كما أعلن «عبدالغفار» عن استقبال مصر للشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة «موديرنا»، بإجمالى 784 ألفاً و280 جرعة، اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولى، مؤكداً أن مصر نجحت فى توفير جميع أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى العالم، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف «عبدالغفار»، فى بيان، أمس، أن الشحنة مقدمة من دولة كندا عبر آلية «كوفاكس»، بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات (GAVI)، فى إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات للمواطنين حفاظاً على مكتسبات التصدى للجائحة.

من جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن لقاح «فايزر» حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً، لافتاً إلى أن شحنة اللقاحات التى تم تسلمتها مصر ستخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية.

«العلمية لمكافحة كورونا»: تأكدنا من مأمونية اللقاح على الأطفال

وقال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن اللجنة العلمية الفترة الماضية كانت عاكفة على كل التفاصيل المتعلقة بتطعيم الأطفال والاطلاع على كل الدراسات والتجارب السريرية التى تؤكد سلامة ومأمونية اللقاح المستخدم فى تطعيم الأطفال فى بعض الدول التى اعتمدت رسمياً تطعيم الأطفال من هم دون 18 عاماً خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن اللجنة تتأنى فى مثل هذه الأمور، وتم الانتهاء من دراسة الموضوع من كل النواحى للتأكد من الحفاظ على سلامة وصحة الأطفال عند أخذهم اللقاح.

«حسني»: تحديد موعد تطعيم الأطفال مسئولية «الصحة»

وأضاف «حسنى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه تمت موافقة اللجنة العلمية رسمياً على تطعيم الأطفال من هم دون 18 عاماً، وتم عرض الأمر على وزارة الصحة والسكان للبت فى موعد بدء تطعيم الأطفال رسمياً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة هى صاحبة القرار والمسئولية فى تحديد موعد تطعيم الأطفال باللقاح.

وتابع «حسنى» قائلاً إن اللقاح الوحيد حتى الآن الذى سيتم تطعيم الأطفال من هم دون 18 عاماً به هو «فايزر»، وهناك العديد من التجارب السريرية التى تجرى الآن للتأكد من مأمونية لقاح «سينوفاك» على الأطفال، وفى حال الحصول على نتائج إيجابية دون وجود أعراض جانبية أخرى ستتم الموافقة لتطعيم الأطفال به، لكن نتنظر حتى الآن النتائج النهائية المتعلقة بالتجارب السريرية التى تجرى.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن اللقاحات لا تعطى حماية 100% من الإصابة بفيروس كورونا، ولكنها تساعد على تجنب الأعراض الجانبية وتقليل المضاعفات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس مثل ارتداء الكمامة، وغسيل اليدين بالماء والصابون ووجود تباعد اجتماعى وجسدى لمسافة متر على الأقل، مع ضرورة أخذ اللقاح.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تخصيص مركز تطعيم رئيسى داخل الحرم الجامعى لتطعيم جميع الطلاب، وتوجيه غير المطعمين مباشرة أثناء دخولهم الجامعة لتلقى اللقاح، ليصبح بذلك عدد نقاط التطعيم داخل الحرم الجامعى وخارجه 21 نقطة مجهزة بجميع الأطقم الطبية والمستلزمات.

وتفقد الدكتور الخشت المركز الرئيسى واطمأن على تجهيزه لبدء تشغيله، كما التقى خلال جولته التفقدية بالحرم الجامعى الطلاب، واطلع على عدد من شهادات التطعيم التى تثبت حصولهم على اللقاح، وأجرى حواراً مع الطلاب غير المطعمين حثهم فيه على ضرورة الحصول على اللقاح فى أقرب وقت من خلال النقاط المخصصة بالحرم الجامعى.

وكان «الخشت» ناشد طلاب الجامعة سرعة الحصول على اللقاح، مؤكداً أن اللقاحات تهدف إلى تقليل فرص الإصابة والحد من أعراضها واكتساب الجسم مناعة تجاهها، بما يسهم فى استعادة الحياة الطبيعية التى تمكن الجامعة من مواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.