«الصحة» تكشف عن الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح فايزر

استقبلت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، الشحنة الرابعة من لقاح فايزر.

وتابع المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لقاح فايزر غير مخصص لأغراض السفر ولكنه يوزع على مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الشحنة الثالثة تخضع إلى تحليل من جانب هيئة الدواء المصرية ثم بدء تطعيم المواطنين به.

الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح فايزر

وأوضح هناك فئات ممنوعة من الحصول لقاح فايزر، ومنها الأشخاص المصابين بحساسية شديدة من اللقاحات بشكل عام، والمصابين بارتفاع درجة الحرارة، ويفضل أخذ اللقاح بعد نزول درجة الحرارة، مؤكدا أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو التوتر بخصوص أخذ اللقاحات؛ فوصل عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا حتى الآن إلى ما يقارب الـ25 مليون مواطن وجميعهم بخير.

تطعيم الأطفال بلقاح فايزر

وأضاف أن لقاح فايزر مخصص في مصر أيضا لتطعيم الأطفال من عمر 16 حتى 18 عاما، مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر إجازة هيئة الدواء لبدء تطعيم طلاب الصف الثالث الثانوي والأزهري بلقاح كورونا.

وأوضح المصدر، أن الأعراض الجانبية للقاح فايزر؛ تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو تنميل أو إحساس بالتعب فقط، وتصل درجة فعاليته ضد الفيروس إلى 95% بعد الجرعة الثانية.

وقال إن لقاح فايزر له ثلاجات خاصة به؛ تتمثل في حفظه بثلاجة خاصة عكس الثلاجة العادية، وتصل درجة حرارتها من 2 إلى 8 درجات مئوية، لافتا إلى أن لقاح فايزر عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا بمصر.