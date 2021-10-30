أمريكا تُجيز استخدام لقاح فايزر للأطفال بين 5 و11 عاما

أجازت الولايات المتحدة، استخدام لقاح فايزر - بايونتك المضاد لكورونا، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، ما يفتح الطريق أمام الإطلاق الوشيك لمرحلة أساسية من حملة التلقيح، تشمل نحو 28 مليون طفل في البلاد.

ومنحت وكالة الأدوية الأمريكية (إف دي إيه) - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت - هذا الترخيص الطارئ بعد مراجعة دقيقة لنتائج تجارب سريرية أجرتها شركة فايزر على آلاف الأطفال.

خطوة انتظرها الآباء بفارغ الصبر

وقالت جانيت وودكوك، القائمة بأعمال مفوض الوكالة: «بصفتي أمًا وطبيبة، أعلم أن الآباء ومقدمي الرعاية والمعلمين والأطفال ينتظرون بفارغ الصبر هذا الإذن»، مشددة على أن «تطعيم الأطفال الصغار ضد كورونا هو خطوة إضافية نحو العودة إلى الحياة الطبيعية».

وكان خبراء أمريكيون صوتوا يوم الثلاثاء الماضي لصالح تلقي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.