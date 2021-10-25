رسالة واتساب تورط أنانيا باندي في قضية ابن شاروخان

استدعى مركز مكافحة المخدرات، النجمة الهندية أنانيا باندي؛ لاستجوابها للمرة الثالثة فيما يخص قضية ابن شاروخان «اريان خان»، بعد القبض عليه في 3 أكتوبر الجاري، واتهامه ببيع وتعاطي مواد مخدرة وممنوعة.

وخضعت أنانيا باندي، للتحقيق لساعات طويلة بسبب رسالة واتساب بينها وبين اريان، عثر عليها مركز مكافحة المخدرات الهندي «المركز الوطني الهند»، تفيد باتفاقهما على تعاطي المخدرات، وكان محتوى الرسالة هو «اريان يحدث أنانيا.. أريد توفير بعض الحشيش.. أنانيا تجيب عليه.. سوف أرتب ذلك».

تفاصيل رسالة أنانيا لـ اريان خان

عندما تم توجيه الاتهام لـ انانيا، قالت إنها كانت مجرد مزحة بين الأصدقاء، وهي لا تعرف أن هذه الكلمة تعني نوعا من المخدرات، ولا تتذكر تفاصيل المحادثة كاملة؛ لأنها منذ عام، ولكن تم التحقيق معها ثلاث مرات، في قضية اريان خان «ابن شاروخان»؛ أول مرة باليوم التالي للقبض على اريان خان لمدة 3 ساعات، والمرة الثانية بالمحكمة الهندية 8 أكتوبر الجاري، لمدة 4 ساعات، وأيضا تم استدعاؤها أمس مرة أخرى، واستمر استجوابها لوقت طويل بالمركز الوطني الهندي، ما جعل الجميع يرتبك في بوليوود، معتقدا أن هناك استهدافا لأبناء النجوم وتشويه صورتهم.

من هي أنانيا باندي؟

أنانيا باندي، من أشهر النجمات الهنديات بساحة بوليوود الآن، وهي ابنة النجم الهندي الشهير «شانكي باندي»، وبدأت المشاركة بعالم السينما الهندية منذ عام 2019، بمشاركتها في الجزء الثاني من فيلم «استويندت اوف ذا يير – طالب العام»، مع النجم الشهير تايجر شروف والنجمة الهندية تارا سوتاريا، وكان مكتشفهم المنتج الهندي الشهير كاران جوهر، ثم شاركت بعدة أفلام أخرى من بينها «Khaali Peeli ،Pati Patni Aur Woh ،ab har dayara tutega»، وتستعد الآن لإطلاق فيلمها الجديد بالعام المقبل «liger»، مع النجم الهندي فيجاي ديفيراكوندا.

تفاصيل أزمة اريان خان

ألقى مركز مكافحة المخدرات الهندي، القبض على اريان خان «ابن شاروخان»، 3 أكتوبر الجاري؛ بتهمة بيع وحيازة مواد مخدرة وممنوعات، وتم عرضه على المحكمة الهندية الوطنية أول مرة 8 أكتوبر، وتم رفض كفالته، ثم عرض للمرة الثانية للمحاكمة 20 أكتوبر، وتم رفض الكفالة للمرة الثانية، ما أدى إلى تضامن العديد مع شاروخان وابنه اريان في أزمتهما، حيث إنها المرة الأولى التي يجدون فيها تعسف شديد مع نجل ممثل شهير، وذكر البعض أن الأمر كان مختلفا مع بعض النجوم الأخرى.

قضايا مشابهة لأزمة ابن شاروخان

وذكرت بعض المواقع الهندية، أن التعامل مع اريان خان «ابن شاروخان»، أكثر صرامة من التعامل مع النجوم الآخرين وأبنائهم النجوم، مشيرا إلى أنه عندما تم القبض على الفنانة الهندية الكوميدية ومقدمة البرامج الشهيرة بهارتي هي وزوجها وبحيازتهما حبوب مخدرة، تم الإفراج عنهما بكفالة بعد يومين فقط، وعندما تم القبض على النجم الهندي الشهير فاردين خان ابن النجم الشهير فيروز خان، وبحوزته هيروين، وثبت تعاطيه له خرج من القضية بسهولة؛ لذا يتوقع البعض أن هناك تحاملا على ابن شاروخان.