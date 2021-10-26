كيف تحفظ سجلات الدردشة على واتساب قبل توقفه 1 نوفمبر؟.. 7 خطوات

ينشئ تطبيق واتساب نسخة احتياطية من الدردشات تلقائيًا، ويحفظها في ذاكرة الهاتف الخاص بك بصورة يومية وحسب الإعدادات التي قمت بتحديدها، ويمكنك أيضًا حفظ نسخة احتياطية لدردشات واتساب في Google Drive بشكل دوري، وذلك في حالة إزالة تثبيت واتساب من على هاتفك ورغبتك في الاحتفاظ برسائلك، ويجب أن تتأكد من حفظ نسخة احتياطية يدوية للدردشة الخاصة بك قبل إزالة تثبيت التطبيق.

خطوات حفظ سجلات الدردشة

وترصد الوطن في هذا التقرير طرق حفظ سجلات الدردشة الخاصة بك على واتساب قبل أن يتم وقف تطبيق واتساب عن العمل في هواتف Android التي تعمل بالإصدار OS 4.0.4 والإصدارات الأقدم منه بدايةً من 1 نوفمبر 2021، وذلك من خلال 7 خطوات هي كالتالي:

- فتح إعدادات واتساب

الذهب إلى تطبيق الواتساب المثبت على الجهاز الخاص بك، والنقر فوق إعدادات.

- الدردشات

ثم بعد ذلك نقوم باختيار الدردشات، والتي تتضمن ما قمت به من دردشات سابقة.

- تحديد الوسائط

حدد ما إذا كنت تريد نقل الدردشات مع تضمين الوسائط أم لا.

- نسخ احتياطي للدردشات

بعد ذلك تقوم باختيار نسخ احتياطي للدردشات، حتى يتم نسخ الدردشات التي قمت بها من قبل.

- المتابعة

بعد ذلك نقوم بالنقر على المتابعة، ونتبع التعليمات الموضحة لإنشاء كلمة مرور أو مفتاح.

- الضغط على «تم»

بعد الضغط على «تم»، ننتظر حتى إعداد واتساب نسختك الاحتياطية المشفرة تماما بين الطرفين.

-استخدام خاصية النسخ الاحتياطي في Google Drive، ستحتاج إلى:

حساب Google مفعل على جهازك.

تطبيق خدمات Google Play مثبت على جهازك، وهو عبارة عن تطبيق يُستخدم لتحديث تطبيقات Google، وكذلك التطبيقات المثبتة من متجر Play.

مساحة تخزين على جهازك تكفي لإنشاء النسخة الاحتياطية.

اتصال قوي وثابت بشبكة الإنترنت.