وفاة مدرس داخل فصل بالدقهلية.. عامل اكتشف جثته بعد انتهاء اليوم الدراسي

عثر عامل النوبتجية بمدرسة المنصورة الإعدادية للتعليم الأساسي، بنين الأميرية سابقًا، بمحافظة الدقهلية، على جثة أحد مدرسي اللغة الإنجليزية داخل فصل من فصول المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، حيث ظن العامل أنه نائما، وحين اقترب منه محاولا تنبيهه أن اليوم الدراسي قد انتهي، اكتشف وفاته داخل الفصل، فأبلغ الشرطة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، تحت تصرف النيابة العامة، حيث تبين أن المدرس كان مشرف دور في المدرسة بذلك اليوم، ويعاني من عدة أمراض مزمنة.

ورود بلاغ بوفاة مدرس داخل الفصل بالدقهلية

تبلغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من المدعو أحمد السيد، عامل النوبتجية بمدرسة المنصورة الإعدادية للتعليم الأساسي بنين، الأميرية سابقًا، يفيد بعثوره على مشرف دور بالمدرسة، ويعمل مُدرس لغة إنجليزية متوفيا داخل أحد الفصول بالمدرسة.

بانتقال ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة المدعو فاروق يوسف إبراهيم، 55 سنة، مُعلم لغة إنجليزية، جالسًا داخل أحد الفصول وقد لفظ أنفاسه الأخيرة.

اكتشاف عامل المدرسة وفاة المدرس

وبسؤال عامل النوبتجية، في محضر الشرطة، أكد أنه أثناء مروره في الدور، للتأكد من خلو المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي، وجد المدرس لا يزال جالسا داخل الفصل ولا يتحرك، واعتقد في البداية أنه نائما، وعندما حاول إيقاظه وجده متوفيا فقام بالإبلاغ.

باستدعاء أسرة المدرس وسؤالهم في محضر الشرطة، أكدوا أنه كان يعاني من الأمراض المزمنة «الضغط والسكر».

جرى نقل الجثة إلى مستشفى الطوارئ الجامعي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.